Entradas para el concierto Morat en Madrid: cuándo es, fechas, precio y cuándo salen

Morat vuelve a Madrid en 2026 con una gira que llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. La banda colombiana aterriza en España con un Latin Grammy recién ganado por Ya es Mañana, un disco que consideran uno de los más decisivos de su trayectoria, y con una gira internacional que no para de sumar fechas. Su paso por Madrid ya se había anunciado con dos conciertos para el mes de octubre de 2026, pero la respuesta del público ha sido de tal magnitud que se ha convertido en una de las citas más destacadas del calendario musical del próximo año y ya han anunciado dos conciertos más.

La relación entre Morat y el público español no es nueva. Aquí dieron algunos de sus primeros pasos, crecieron de la mano de oyentes fieles y fueron escalando hasta alcanzar recintos cada vez más grandes, como el Estadio Metropolitano, donde actuaron en 2024. Por eso no sorprendió que las dos primeras fechas anunciadas para Madrid, dentro del Ya es Mañana Tour, se agotasen en cuestión de horas. La banda llevaba tiempo sin girar por España como quería y, según reconocen ellos mismos, tenían una deuda pendiente con un público que siempre los ha recibido con los brazos abiertos. En medio de ese entusiasmo, llegó el anuncio del Latin Grammy y la noticia terminó de impulsar una gira que ya tenía medio camino hecho antes incluso de empezar. La visita a Madrid se ha convertido en algo más que una parada dentro del tour: vivieron en Lavapiés durante una temporada, conocen perfectamente sus calles, sus bares y sus rincones preferidos. Para ellos, Madrid es como su segunda casa, y su cita con el público madrileño tendrá lugar el próximo año con cuatro conciertos que ya son, los más esperados.

Fechas y cuándo es el concierto de Morat 2026 en Madrid

Morat actuará en Madrid en cuatro fechas consecutivas, todas en la recta final de octubre de 2026. Las fechas exactas son:

27 de octubre de 2026 (martes), a las 20:00 horas

28 de octubre de 2026 (miércoles), a las 20:00 horas

30 de octubre de 2026 (viernes), a las 20:00 horas

31 de octubre de 2026 (sábado), a las 20:00 horas

Las dos primeras fechas, las del 27 y 28 de octubre, están completamente agotadas. La alta demanda llevó a la banda a organizar dos noches adicionales, el 30 y 31, que todavía cuentan con entradas disponibles, aunque la venta avanza rápido. Estos conciertos se enmarcan dentro de una gira que también pasará por Barcelona, Pamplona, Sevilla y Valencia, con recintos de gran capacidad en todas las ciudades.

View this post on Instagram A post shared by Morat (@morat)

Dónde es el concierto de Morat en Madrid

Los cuatro conciertos tendrán lugar en el Movistar Arena Madrid, el recinto multiusos más emblemático de la ciudad en espacios cerrados y anteriormente conocido como WiZink Center. Se trata de una arena con capacidad para más de 15.000 personas, diseñada para acoger grandes espectáculos y con una acústica que, en los últimos años, ha convertido el espacio en parada habitual de giras internacionales.

La elección del Movistar Arena no ha sido casual. Según ha explicado el propio grupo, el formato arena les permite trabajar una propuesta escénica más cuidada, con visuales, efectos y elementos de producción que no siempre pueden llevar a exteriores. Para esta gira, Morat quiere ofrecer un directo más cinematográfico, con momentos visuales muy marcados y un diseño de escenografía que juega un papel central en el concierto. El espacio cerrado también favorece una conexión más directa con el público, algo que la banda valora especialmente en Madrid, donde los seguidores suelen responder con un entusiasmo significativo.

Entradas para el concierto de Morat: precio, cuándo salen y dónde comprar

Las entradas para los conciertos de Morat en Madrid en 2026 están disponibles en distintos portales oficiales, aunque con disponibilidad distinta para cada fecha. Como ya mencionamos, las jornadas del 27 y 28 de octubre tienen el cartel de agotado, mientras que las del 30 y 31 continúan en venta.

En cuanto a los precios, varían en función de la zona y del tipo de acceso elegido. Los s,importes oficiales van desde 39 hasta 139 euro repartidos en varias categorías:

Entradas estándar

Front Stage Pista

Pista general

Asiento reservado en grada

Grada con visibilidad reducida

Entradas VIP

Early Entry – Front Stage Pista

Early Entry – Pista

Estas modalidades VIP incluyen acceso anticipado al recinto y ventajas relacionadas con la ubicación.

No tardes en comprar las entradas para estas dos fechas ahora anunciadas. Ya están disponibles, de modo que tras agotarse las dos primeras, se espera que se vendan con rapidez, siguiendo la tendencia habitual cada vez que Morat anuncia concierto en Madrid. Las entradas pueden adquirirse exclusivamente a través de plataformas oficiales:

Ticketmaster

Viagogo

Web oficial del Movistar Arena Madrid

Desde la organización se insiste en evitar canales no autorizados para garantizar precios correctos y validez legal de las entradas.