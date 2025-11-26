Madrid se prepara un 2026 de infarto en lo que respecta a conciertos y actuaciones en vivo. Recordemos que hace poco ya os hablamos del Mad Cool 2026 que ha dado a conocer sus fechas y programación, pero al margen de este festival (uno de los más importantes de cuantos se celebran en verano), no podemos olvidar que también el año que viene visitará la capital Bad Bunny con una serie de conciertos que son sin duda, los más esperados. Sin embargo, antes de que todo esto suceda, todavía nos queda diciembre, que de nuevo será un mes lleno de música. Toma nota, porque estos son todos los conciertos que no te puedes perder este mes de diciembre 2025 en Madrid.

Sabemos que el mes de diciembre es un mes que tiene mucho movimiento si tenemos en cuenta todo lo que genera la época navideña, pero a pesar de ello, , la agenda cultural de Madrid no baja el ritmo. De hecho, pasa justo lo contrario: muchos artistas eligen este mes para cerrar gira, presentar nuevos discos o simplemente reencontrarse con un público que, a esas alturas del año, agradece cualquier rato para desconectar. Y la ciudad lo pone fácil, porque los grandes recintos, como el Movistar Arena, IFEMA, Vistalegre, están a pleno rendimiento y las salas más pequeñas también suman lo suyo. Es prácticamente imposible no encontrar un concierto que encaje con tus gustos. Y más si tenemos en cuenta que hablamos de grandes nombres como son Raphael, Mónica Naranjo, Ricky Martin, Manuel Carrasco o Dani Martín.

Todos los conciertos de diciembre en Madrid

Toma nota porque si deseas ver música en directo este próximo mes, tienes mucha oferta. Estos son los conciertos de diciembre en Madrid. Seguro que no te vas a querer perder ninguno de ellos:

1 de diciembre (lunes)

El mes arranca fuerte con dos conciertos completamente distintos pero igual de atractivos. Por un lado, Tom Odell llega al Movistar Arena Madrid con su directo melódico. Y al mismo tiempo, en La Riviera, The Waterboys hacen parada en Madrid para un concierto más cercano y de aire mítico. Dos planes muy distintos para inaugurar diciembre.

2 de diciembre (martes)

El fado también tiene sitio en este calendario, y lo trae Carminho, que actúa en el Cine & Teatro Capitol (Gran Vía). Perfecto si te apetece una noche más tranquila.

7 y 8 de diciembre (domingo y lunes)

Fin de semana largo, así que buen momento para ver a Raphael, que vuelve al Movistar Arena Madrid con dos fechas seguidas y dentro de su gira Raphaelísimo, con la que ha recorrido gran parte de España desde el pasado junio. Un concierto que no te puedes perder si eres fan del cantante y deseas escuchar sus cancione de siempre así como los temas de su último disco Ayer… aún.

10 de diciembre (miércoles)

A mitad de semana aparece Antonio Orozco, que también recala en Madrid con un directo potente. Un concierto que sin duda se convierte en uno de los mejores planes del mes.

12 de diciembre (viernes)

Melendi actuará en IFEMA dentro de la celebración de Starlite Madrid pero también tenemos a Dani Martín, que tras actuar en noviembre, sigue con sus fechas en el Movistar Arena, también los días 13, 19 y 20 de diciembre.

13 de diciembre (sábado)

Ricky Martin es otro de los nombres de la Starlite Madrid que se celebra en los pabellones 12 y 14 de IFEMA.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal)

15 de diciembre (lunes)

Inicio de semana con Mónica Naranjo, que llega Movistar Arena de Madrid, con su voz descomunal y un repertorio que mezcla clásicos y nuevas canciones. La artista actuará luego, el 19 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

16 de diciembre (martes)

Cambio de recinto para ver a India Martínez, que actúa en IFEMA Madrid (Pabellones 12/14), dentro también de la gala Starlite Madrid con motivo de la Navidad.

17 de diciembre (miércoles)

Turno para Nil Moliner, en el Movistar Arena Madrid, con un concierto que suele atraer a un público muy fiel y con ganas de saltar y cantar. Bueno para romper la rutina entre semana.

19 de diciembre (viernes)

Viernes de agenda apretada. Niña Pastori llena el Palacio Vistalegre Arena con su mezcla de flamenco y pop. A la misma hora, en IFEMA, actúa Manolo García, y también tenemos el penúltimo de los conciertos de Dani Martín en Madrid.

22 de diciembre (lunes)

A tres días de Nochebuena, llegan dos nombres fuertes. Manuel Carrasco actúa en IFEMA – Pabellones 12/14, mientras David Bisbal aterriza en el Movistar Arena Madrid con su gira navideña.

23 de diciembre (martes)

Ya con la Navidad encima, Ana Belén ofrece un concierto muy especial en el Movistar Arena Madrid.

29 y 30 de diciembre (lunes y martes)

Para cerrar el año casi por todo lo alto, Fito & Fitipaldis toman el Movistar Arena Madrid con dos noches seguidas. Son conciertos que siempre funcionan porque mezclan nostalgia, rock limpio y un repertorio que todo el mundo conoce. Sin duda, una buena forma de despedir el mes.