Cuándo es la vuelta al cole 2026 en Madrid: qué día acaban las vacaciones de Navidad

La recta final del año suele traer la misma duda a muchas familias: cuándo volverán los niños al colegio después de las fiestas. Con diciembre ya en marcha y la Navidad a la vuelta de la esquina, el calendario escolar vuelve a ser protagonista. En Madrid, el final de las Vacaciones de Navidad llegará con algunas particularidades respecto a otros cursos, sobre todo por la forma en que encajan los festivos y los días no lectivos.

Las vacaciones de Navidad 2025/2026 comenzarán oficialmente en Madrid el 20 de diciembre y terminarán el 7 de enero, ambos incluidos. Esto significa que los estudiantes tendrán casi tres semanas completas de descanso, algo que no siempre ocurre cuando los días caen de otra manera. El dato relevante este año es que el miércoles 7 queda fijado como no lectivo, una decisión que alarga un poco más un periodo que ya de por sí suele ser amplio. Este calendario afecta por igual a las distintas etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Los centros volverán a abrir sus puertas justo después de Reyes, de modo que las familias podrán cerrar las fiestas sin varios días de curso de por medio. A partir de ahí, comienza el segundo tramo del año académico, con un regreso escalonado en algunos casos, aunque la fecha de referencia es común para todos.

Qué día se retoman las clases en Madrid tras las vacaciones de Navidad

La vuelta al cole llegará el jueves 8 de enero de 2026. Ese día se reanudan las clases tras un periodo que, sumado a los festivos, deja uno de los descansos más largos del curso. El reinicio en jueves aporta una transición algo más suave, ya que solo habrá dos jornadas lectivas antes del fin de semana.

Para las familias, la organización también resulta algo más manejable: después del Día de Reyes, un festivo que se mantiene como referencia de cierre navideño en prácticamente todo el país, el regreso llega sin intervalos ni medias semanas de clase. Lo habitual es que las cabalgatas se celebren el 5 de enero por la tarde y que el día 6 esté reservado al ámbito familiar, sin actividad académica.

Los festivos y días señalados que aún quedan en el curso

Tras ese regreso de enero, el calendario avanza con varios festivos nacionales y autonómicos marcados oficialmente. En 2026, Madrid tendrá como días no laborables el 6 de enero, el 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo), el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que este año cae en sábado. A ellos se suman los festivos habituales del resto del año, aunque ya fuera del tramo escolar: 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 7 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Conviene destacar que la semana de Carnaval será del 12 al 18 de febrero, una fecha que suele generar dudas porque no existe un festivo oficial vinculado a esta celebración en Madrid. Lo que sí contempla el calendario es la Semana Blanca, fijada entre el 13 y el 17 de febrero, que los centros pueden organizar según sus propias necesidades. No todos los colegios la aplican de la misma manera, por lo que las familias suelen recibir la confirmación directamente a través de la dirección del centro.

Vacaciones de Semana Santa 2026 en Madrid

El siguiente gran bloque de descanso llegará con las vacaciones de Semana Santa, que en 2026 se extenderán desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, ambos incluidos. Ese periodo enlaza con los festivos nacionales de Jueves y Viernes Santo y supone uno de los paréntesis más importantes del curso. Suele ser también el momento en el que los centros ajustan notas del segundo trimestre y preparan la evaluación final.

A partir de abril, el calendario entra en un tramo más estable, con los últimos meses del curso orientados al cierre de contenidos, evaluaciones finales y, en el caso de Bachillerato, a la preparación de los exámenes de acceso a la universidad. No obstante, el calendario general mantiene el puente de mayo, ya que el 1 y el 2 de mayo serán festivos consecutivos, lo que genera un descanso de tres días, hasta el domingo 3.

Fechas de fin de curso en Madrid

El final del curso 2025/2026 está marcado para el 19 de junio. Ese día dan por cerradas las clases prácticamente todas las etapas, desde Infantil y Primaria hasta la ESO, Bachillerato, FP y las enseñanzas artísticas que comparten calendario con los colegios e institutos. Es, digamos, el punto en el que la mayor parte de los alumnos empiezan a desconectar del ritmo del curso.

Después está el caso de quienes no siguen ese calendario tan estándar. Las Escuelas Oficiales de Idiomas, por ejemplo, siempre van un poco desacompasadas respecto al resto del sistema. Este año cierran el 25 de junio, unos días más tarde, generalmente porque los exámenes, las revisiones y las pruebas de certificación les alargan el mes un poco más de lo habitual.

Y luego están las Escuelas Infantiles y Casas de Niños que mantienen su actividad hasta el 31 de julio, como viene siendo norma desde hace años. Más que un cierre académico, es un servicio que acompaña a las familias hasta que empiezan las vacaciones laborales de verano.