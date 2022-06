¿Cuándo es la cumbre de la OTAN en Madrid? Fechas, programa y cómo te afectará

La cumbre de la OTAN en Madrid supondrá la llegada a la capital de España de más de 40 lideres mundiales con el correspondiente despliegue de personal y fuerzas de seguridad que este acto conlleva. Se darán cita en un momento muy complicado para Europa, con un conflicto activo a sus puertas, la invasión de Rusia a Ucrania supondrá uno de los temas de la cumbre en Madrid. Todo está preparado para recibirlos el 29 y 30 de junio, con la correspondiente afectación que esto supondrá para los habitantes de Madrid y todo aquel que visite esta ciudad durante estos días.

The decisions taken at next week’s #NATOSummit will ensure that #NATO continues to preserve peace, prevent conflict, and protect our people and our values

— NATO (@NATO) June 23, 2022