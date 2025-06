Concierto de Beret en Madrid: cuándo es, fechas y dónde comprar entradas

Uno de los mejores artistas nacionales está de gira este verano y uno de sus conciertos más especiales se va a producir en Madrid, en el marco de una de las fiestas populares más esperadas. Nos referimos a las fiestas de Tres Cantos y a Beret. El cantautor sevillano, que lleva años conquistando al público con su estilo sincero y letras que tocan el alma, actuará en las Fiestas Patronales 2025 de este municipio madrileño, por lo que supone una oportunidad perfecta para disfrutar no sólo de un concierto al aire libre antes de que llegue el verano, sino que además es una actuación que nadie se va a querer perder. Por el artista y también como no, por lo especial de las entradas ya que no van a costar nada.

Beret, conocido por expandir el género pop más allá de la propia etiqueta, ha logrado así traspasar fronteras gracias a su autenticidad. Sus temas hablan de amor, de rupturas, de superación… y conectan con todo tipo de público, desde adolescentes hasta adultos que han encontrado en sus canciones algo más que melodía. Este concierto en Tres Cantos promete ser uno de esos momentos para recordar, cargado de emoción y con un público entregado desde la primera nota. Así que si no te lo quieres perder, aquí tienes toda la información: cuándo es, a qué hora empieza, dónde será el concierto y cómo conseguir tu entrada. Vamos con todos los detalles.

Cuándo es el concierto de Beret en Tres Cantos: fecha y hora

El concierto de Beret tendrá lugar el viernes 20 de junio de 2025, justo después del pregón inaugural de las fiestas patronales de Tres Cantos. La actuación está prevista para las 23:30 horas en el Escenario Principal del Recinto Ferial, y se extenderá hasta pasada la medianoche.

Este será uno de los platos fuertes del primer día oficial de celebraciones, por lo que se espera una gran asistencia. El pregón arrancará a las 22:30 horas, y acto seguido, el público podrá moverse hacia el escenario principal para disfrutar del concierto en una noche que promete ser muy especial. Sin duda, será una forma vibrante y emotiva de abrir las fiestas, con uno de los artistas más queridos del panorama musical actual.

Dónde es el concierto de Beret en Madrid

Aunque se promociona como concierto en Madrid, en realidad tendrá lugar en Tres Cantos, un municipio del norte de la Comunidad que se ha convertido en referencia por la calidad de su programación cultural y festiva. El lugar concreto del evento será el Recinto Ferial, situado en la Avenida de los Artesanos, un espacio amplio y acondicionado para conciertos multitudinarios.

Este recinto alberga los principales actos de las fiestas patronales y dispone de zona de escenarios, barras, servicios y áreas abiertas para disfrutar del concierto con total comodidad. El acceso es libre, pero se recomienda llegar con antelación para evitar aglomeraciones y encontrar un buen sitio. Además, el ambiente será completamente festivo, ya que se trata del primer gran concierto de las fiestas, lo que multiplica las ganas y la emoción.

Entradas para el concierto de Beret: precio y cómo comprar

Aquí viene una de las mejores noticias: no necesitas entrada ni inscripción previa. El concierto de Beret es totalmente gratuito y el acceso al recinto será como decimos libre, dentro del horario previsto por la organización. Basta con acercarse al Recinto Ferial el viernes por la noche y buscar un buen lugar frente al escenario.

No obstante, aunque no hay que comprar entradas, conviene tener en cuenta algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el acceso al recinto puede estar controlado por motivos de aforo o seguridad, sobre todo si la asistencia supera las previsiones. También es importante acudir con algo de antelación, especialmente si quieres estar cerca del escenario o ir con niños.

En cuanto a la organización, el Ayuntamiento de Tres Cantos suele reforzar la seguridad, los puntos de información y los servicios de transporte público para estas fechas, por lo que todo está preparado para que solo tengas que preocuparte de disfrutar del concierto.

Beret no es un artista más. Con su estilo directo, íntimo y lleno de sentimiento, ha conseguido conectar con una generación que necesitaba canciones que hablasen sin filtros. Temas como Lo siento, Si por mí fuera o Te echo de menos se han convertido en auténticos himnos que muchos llevan tatuados en el alma. Y poder vivirlos en directo, al aire libre y en un entorno festivo como el de Tres Cantos, es un lujo que no se da todos los días.

Este concierto será una de las grandes citas del verano en la Comunidad de Madrid. Una noche para emocionarse y lo mejor de todo es que no hace falta entrada, así que no hay excusas, en breve podrás vivir una experiencia excelente para comenzar el verano. ¡No te lo puedes perder!.