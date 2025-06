Fiestas de Tres Cantos 2025: cuándo son, programa, dónde son y todos los conciertos

Con la llegada del buen tiempo y el final del curso escolar, las Fiestas Patronales de Tres Cantos 2025 se presentan como la mejor celebración de todas, con música, color, tradición y alegría. Este año, el municipio madrileño ha diseñado una programación repleta de actividades pensadas para todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores, sin olvidar la esperada oferta musical que cada noche llenará el recinto ferial. Y como novedad, un refuerzo en los espacios accesibles y seguros para que todos puedan disfrutar sin barreras.

Como es habitual, la cita tendrá dos partes diferenciadas: una previa de calentamiento, las llamadas prefiestas, con ambiente más relajado pero igual de animado, y la semana grande, que irá del 19 al 24 de junio. Durante estos días, las fiestas de Tres Cantos serán un hervidero de actividades: conciertos, espectáculos de circo, títeres, pasacalles, fuegos artificiales y, por supuesto, las tradicionales verbenas y la hoguera de San Juan. Ya seas vecino, visitante o alguien que pasa por la ciudad buscando plan, esta guía te lo pone fácil para no perderte nada. Aquí te contamos cuándo son las fiestas de Tres Cantos, dónde se celebran, y todos los conciertos y eventos musicales que no puedes dejar pasar.

Cuándo son las fiestas de Tres Cantos 2025

Este año, las fiestas patronales de Tres Cantos se celebran del miércoles 19 al martes 24 de junio de 2025, aunque el ambiente festivo comenzará a sentirse unos días antes, con las conocidas prefiestas que tendrán lugar el fin de semana del 13 al 15 de junio. Estas actividades previas ya nos van metiendo en ambiente con conciertos al aire libre, fiestas para mayores, DJ’s nocturnos y actividades deportivas.

El pistoletazo oficial de salida tendrá lugar el viernes 20, con el tradicional pregón, aunque desde el jueves 19 ya se podrán disfrutar los chiringuitos, las atracciones y los primeros conciertos en el Escenario Joven. El día grande será el domingo 23, con la esperada hoguera de San Juan, y el cierre oficial tendrá lugar el martes 24 con una misa solemne en honor al patrón, una actuación de la Banda Municipal y descuentos en las atracciones para celebrar el Día del Niño.

Dónde son las fiestas de Tres Cantos

El epicentro de las fiestas estará, como cada año, en el Recinto Ferial de Tres Cantos, que contará con varios escenarios para los distintos espectáculos: el Escenario Principal, el de Orquestas, el Escenario Joven y espacios repartidos por toda la ciudad, como la Plaza de la Familia, la Plaza de Pablo Iglesias, el Parque Central y varios sectores como Literatos, Descubridores, Embarcaciones o Planetas.

Además, el festival de artes escénicas Circalle 3C, que cumple su décima edición, llevará espectáculos de circo, malabares y danza a diferentes puntos del municipio. Las actividades infantiles estarán muy presentes en la Ciudad de los Niños, y para quienes buscan una fiesta tradicional, el lunes 23 se celebrará la Jira asturiana en la Plaza de la Familia, con castillos hinchables y folklore del norte.

El Ayuntamiento ha reforzado los servicios para que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas en igualdad de condiciones: espacios preferentes para personas con discapacidad, entorno sensorial amable ciertos días, salas de lactancia, aseos atendidos, Punto Violeta, atención sanitaria y más.

Todos los conciertos de las fiestas de Tres Cantos

La programación musical de las fiestas de Tres Cantos 2025 no decepciona. Ya este sábado 14 de junio podremos disfrutar de la música de Metropop, con versiones de canciones rock y pop de los 80 y 90 a partir de las 22:00 horas en la Plaza de la Familia. Pero sin duda alguna, uno de los conciertos más destacados será el del cantante Beret, que actuará el viernes 20 de junio a las 23:30 h en el Escenario Principal, justo después del pregón. El sábado 21 será el turno de Álvaro de Luna, otro de los platos fuertes de la semana, que se subirá al mismo escenario principal a las 23:00 h.

En el Escenario Joven, cada jornada ofrece actuaciones desde las 22:00 h hasta bien entrada la madrugada. Bandas como El Cuento de la Lechera, Spirithz, Daniel Mutante, La Sugarera, Mikeo, QClan, o la rapera Lucía Fernández, entre muchos otros, ofrecerán un amplio abanico de sonidos para los más alternativos. También destacan propuestas como Intimate, No Time to Funk, o el combo urbano EFE ESE + DJ Puzze para cerrar las noches con energía. Estos conciertos comenzarán a las 22:00 horas y podremos disfrutar de su música hasta las 02:00 horas.

Y para quienes disfrutan de la música en vivo de orquesta, las noches de las Fiestas de Tres Cantos también contarán con espectáculos como la Orquesta Jamaica, Diamante Show o Evasión, que amenizarán tanto antes como después de los conciertos principales. Además, la tradicional Banda Sinfónica Municipal cerrará la programación musical el martes 24 en la Plaza de Candi.

Como vemos, las Fiestas de Tres Cantos 2025 lo tienen todo para convertirse, un año más, en el corazón palpitante de la ciudad durante el inicio del verano. ¿Te las vas a perder?.