Antonio José Mesa, de 37 años, plantará cara a Sara Hernández, que aspirará a un tercer mandato tras prometer que sólo estaría dos. Abogado colegiado y administrador de fincas colegiado, rememora que con sólo 16 años pisó por primera vez una sede del PP para «defender la libertad y los derechos humanos». Resalta que «Getafe tiene mimbres extraordinarios para ser de nuevo la capital del Sur: industrias de primer orden, un equipo en Primera, obispado propio, universidad, talento y ganas. Hernández es la alcaldesa de Sánchez y no podemos consentirlo. Los ciudadanos se aprietan el cinturón y ella sólo enchufa a su gente, 3 millones en gasto político. Eso tiene que acabar. Los políticos tenemos que dar ejemplo. El tiempo del socialismo y del comunismo en Getafe ha terminado», denuncia. ‘Sanse’ Lucía Fernández, de 38 años, es abogada, diputada autonómica y vocal en el PP de Alberto Núñez Feijóo. Fue asesora política en Londres, pero se dio cuenta de que San Sebastián de los Reyes «es el mejor municipio de toda la Comunidad». Volvió para impulsar su vocación. «Cuando era un mico no quería ser cantante o bailarina, quería ayudar. Era una ONG andante». ¿Su proyecto para Sanse? «Bajar los impuestos. No puede ser que vivamos en una ciudad donde se pagan impuestos de lujo por recibir servicios de pena», afirma.

Galagagar

Carla Greciano, de 39 años, tiene el objetivo de recuperar para el PP el municipio elegido por Pablo Iglesias e Irene Montero para vivir tranquilos. La concejal y diputada licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración explica su pasión por la política. «Desde los ocho años sabía que quería hacer política. No entendía por qué Felipe González no solucionaba la terrible crisis. Y hoy, 30 años después, en otra crisis, sigo igual, con esas ganas de ayudar a mis vecinos. Galapagar es un municipio tranquilo con un gran potencial y por eso me apena tanto ver cómo este Gobierno hace la vida más difícil. No cubren siquiera los servicios más básicos, como la limpieza viaria o la recogida de basuras. El teatro y la escuela de idiomas están cerrados. No puede ser», comenta.