Tiene aún 29 años. Admira a Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso. Es del PP. Defiende el liberalismo. Y es de Fuenlabrada. ¿Qué habría de raro en todo ello? Nada, si Fuenlabrada no fuera esa «Andalucía del PSOE en Madrid», como la define, donde los socialistas llevan gobernando 43 años ininterrumpidamente, «impregnando -dice- de clientelismo» el ayuntamiento (tiene más de 1.700 trabajadores) y la ciudad entera hasta la última actividad.

Noelia Núñez es la portavoz del PP en Fuenlabrada y portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid. Ayuso eligió Fuenlabrada para celebrar su victoria del 4 de mayo. Arrebatar Fuenlabrada al PSOE en las elecciones del año que viene compensaría, probablemente, toda la jornada electoral del 28 de mayo de 2023. Y el reto recae en ella, conocida por sus exitosos debates frente a toda la izquierda en programas como el de Risto Mejide o por sus vídeos virales en el pleno del ayuntamiento fuenlabreño desnudando al alcalde Javier Ayala y sus concejales.

Antonio Maestre e insultos machistas

Cuenta Noelia Núñez que, por su aspecto físico, recibe insultos machistas de la izquierda a diario. «Me insultan a diario, pero me da igual. Por ejemplo, decirme que soy la portavoz del PP por llevar camisetas apretadas o ser mona. O decirme que estoy muy buena…», señala. No sólo por su aspecto. La izquierda le insulta por sus ideas: «Antonio Maestre me llegó a llamar terrorista y lanzó contra mí a toda la izquierda tuitera por admirar a Margaret Thatcher y tener una foto suya en mi despacho».

Es la contradicción -afirma- «de una izquierda desesperada en Madrid con Ayuso y Almeida, que se define feminista». Y recuerda el comentario machista de Juan Lobato a Ayuso en la Asamblea de Madrid, hace pocos días, cuando le espetó si le había pedido permiso a Feijóo para hablar: «Los más machistas son ellos. Las mujeres del PP no le pedimos permiso a nadie. Somos dueñas de nuestra vida. No dependemos de un hombre. No estamos tuteladas y no necesitamos ningún permiso de nadie».

Mónica García

Con un PSOE en Madrid «perdido», Noelia Núñez define a Más Madrid y a sus líderes Mónica García, Rita Maestre o Íñigo Errejón como «comunismo pijo en bicicleta». Dice que no conocen nada que no vaya más allá de la M30 y que estos «comunistas pijos» les visitan como quien va a un parque temático. «De vez en cuando Mónica García viene a Fuenlabrada como el que viene de excursión, como si fuéramos algo digno de visitar. Yo he crecido aquí y me parto la cara a diario por Fuenlabrada, pero a ellos no les vemos en los municipios trabajadores del sur. Dicen de repente… bueno… Vamos a ver a la gente de Fuenlabrada… Vamos de excursión. Viene y se van».

«Rebelde en Fuenlabrada»

Noelia Núñez se afilió al PP con 18 años: «En el colegio, me gustaba debatir y sólo éramos tres los que defendíamos el centro derecha y nos salíamos de lo establecido. Es decir, que si eras joven en Fuenlabrada tenías que defender los postulados de la izquierda. Siempre me ha gustado ir contra corriente. Lo rebelde en Fuenlabrada es ser del PP».

Es la Fuenlabrada de 43 años socialismo, que ha tejido una enorme red clientelar -conectada con otros municipios socialistas del sur de Madrid- para dar trabajo con facilidad a familiares y simpatizantes de la izquierda (partidos, sindicatos, asociaciones, casas regionales…) al modo de la Andalucía socialista. Tal es así que Noelia Núñez desvela que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada han estado enchufados «hasta familiares de Griñán», el expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, a punto de entrar en prisión si el Supremo confirma la sentencia de los ERE. «Aquí, todos tiene algún familiar enchufado en el ayuntamiento o en las empresas municipales», denuncia.

Javier Ayala: «Vena macarra»

Noelia Núñez sería, si consigue dentro de un año ganar y gobernar, el primer regidor no socialista en democracia y la primera mujer en dirigir la ciudad. En este punto, vuelve al machismo del PSOE: «No han presentado nunca una mujer a la alcaldía». Feminismo del PSOE y de la izquierda que, dice Noelia Núñez, hace aguas en Fuenlabrada con el dato del paro femenino: oscila entre el 60% y el 70%. Responsabilidad -para ella- de un alcalde, Javier Ayala, que perdió frente a Juan Lobato las primarias del PSOE, al que acusa de «tener una vena macarra desagradable y ningún respeto a la oposición»: «El otro día me llamaron hija de puta en el pleno municipal desde el público y no hizo nada».

Cree Noelia Núñez que «el potencial económico y humano de Fuenlabrada está desperdiciado por las políticas erróneas del PSOE. Fuenlabrada es una gran ciudad pese al gobierno que tiene». Y promete, como primera medida si es alcaldesa el año que viene, «una revolución fiscal con bajada generalizada de todos los impuestos dependientes del ayuntamiento. No es posible que con una de las rentas más bajas de la comunidad, paguemos por el numerito del coche 140 euros, el doble de lo que pagan, por ejemplo, 70 euros, en Boadilla, que tiene una de las rentas per cápita más altas».