Ayuso apunta a Bolaños: «Qué casualidad que de los 8.600 municipios de España fuera justo a Mojácar»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este jueves que «qué casualidad» que de los 8.600 municipios donde se celebran elecciones el próximo 28M, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fuera «justo» hace escasos días a Mojácar, la localidad almeriense en la que se ha destapado una trama de compra de votos por parte del PSOE y han resultado detenidos dos miembros de su lista electoral.

«Otra cosa curiosa es que sea el municipio donde siempre veranea Pedro Sánchez y tantos miembros, afiliados y dirigentes del Partido Socialista. Y qué casualidad, oye, que hay más de 8.600 municipios donde hay elecciones y ¿quién estaba allí esta vez invitado a la fiesta? ¡El señor Bolaños! Ya es casualidad eh, que no había municipios que visitar, ahí estaba», ha lanzado Díaz Ayuso en un mitin en Tres Cantos, en referencia a la visita que hizo el ministro el pasado 18 de mayo a Mojácar.

Bolaños presentó la candidatura que encabeza Manuel Zamora y lleva en el número dos a Francisco Bartolomé Flores y como cinco de la misma a Cristobal Vizcaíno González, ambos detenidos este miércoles en la trama de compra de votos en Mojácar por parte del PSOE. Bolaños dijo en aquel acto «Manolo, serás alcalde» en un encuentro donde primaba la euforia y los aplausos de los socialistas, entre ellos el de Vizcaíno González y también los de Francisco Bartolomé Flores Torres.

Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha criticado que Sánchez «calle» sobre este caso y, poco antes de intervenir en el mitin junto al candidato a la alcaldía del municipio, Jesús Moreno, en una entrevista radiofónica le ha pedido «explicaciones» sobre lo sucedido tanto en Mojácar como en Melilla, donde también se ha destapado una trama de compra de votos.

La presidenta madrileña ha pedido que el próximo domingo se vote «masivamente» para evitar que «hagan trampas». En este sentido, ha apuntado que «no hay un solo delito tipificado en el Código Penal que no protagonice algún candidato de la izquierda en estas elecciones».

«Vaya fin de ciclo, la traca final que nos está deparando la izquierda en España. Hoy conocemos que está imputado por secuestro el número dos del PSOE en Andalucía, que esto casi que deja en broma al segundo de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido detenido en una pelea; de Izquierda Unida en Rivas, uno de los concejales, está denunciado por acoso laboral y se abre juicio oral al alcalde de Galapagar y candidato por también delitos de acoso laboral», ha señalado.

«La izquierda es una maquinaria de poder incapaz de aceptar que el poder se gana por convicción y se pierde y no pasa nada porque la vida sigue. Pero no están acostumbrados a esto y no hacen otra cosa que trabajar para mantenerlo», ha apostillado.