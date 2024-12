La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando «medios propios de una dictadura» para perseguir a los adversarios políticos. Así ha reaccionado la líder del PP madrileño tras conocerse este jueves que la cacería orquestada contra ella por los problemas de su pareja con Hacienda fue urdida desde La Moncloa. «No se pueden usar todos los medios públicos contra ciudadanos y adversarios políticos, asfixiando a todos los que discrepan. Esto es propio de una dictadura», ha proclamado Ayuso en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

«¿Nada ni nadie puede hacer contrapeso a un Gobierno? No se somete al poder de la prensa ni a los poderes del Estado. Esto me recuerda a los países cuando se han resistido a no asumir que en las urnas no tienen los votos ni la legitimidad. Se comportan como unos totales abusones e intentan que haya una prensa de régimen que actúa al dictado del Gobierno», ha añadido la presidenta.

También ha hecho mención Ayuso al caso que concierne a la mujer del presidente del Gobierno: «Utilizan los medios públicos del Estado para proteger a Begoña Gómez, quiero ver la factura de cómo se está pagando Begoña los abogados y quiero saber si ellos como hace un ciudadano particular [en referencia a su pareja], al que se le ha robado la presunción de inocencia y sus derechos fundamentales, se lo pagan de sus bolsillos».

«Es un cobarde. Ha enloquecido. Está acorralado por la corrupción, y está destrozando la democracia y el Estado de Derecho. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Es usted una vergüenza para España», ha concluido Ayuso.

Las palabras de la presidenta llegan después de que ayer quedara confirmado que el ataque mediático al novio de Ayuso, Alberto González Amador, se impulsó desde el Gobierno como lo demostraron las conversaciones de Whatsapp intervenidas por los agentes de la UCO en el teléfono móvil del ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

«En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, que van a ser como Gran Hermano VIP y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la Comunidad de Madrid», escribió a Lobato su director de Gabinete, David del Campo. A lo que Juan Lobato contestó: «Yes».

Toda esta estrategia orquestada desde La Moncloa para acabar con Ayuso, fue reprochada también este jueves por Ayuso a través de sus redes sociales, donde escribió: «Cada vez salen más evidencias de la operación organizada con todo el aparato del Estado, que controla Sánchez, contra una adversaria política. Eso es inadmisible. Sánchez es un cobarde», junto con la foto de unos esos Whatsapp.

Ante la gravedad de lo que arroja esta investigación de la Guardia Civil, Carlos Díaz-Pache exigió ayer la dimisión inmediata del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. «Pedro Sánchez es un dictador que no respeta no solo los límites de su cargo, sino la base misma del Estado de derecho». «Se demuestra que utiliza todo el aparato del Estado contra una rival política», argumentó el popular.

El enfado en el PP es evidente después de que ayer, tras levantarse el secreto de sumario del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelará dos realidades muy graves en el marco de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Por un lado, que García Ortiz borró todos los mensajes enviados y recibidos en su teléfono durante el periodo investigado: «0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el período analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024», y por otro, que Ferraz y Moncloa se coordinaron para explotar al máximo la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña.

OKDIARIO ha preguntado a fuentes del equipo de Díaz Ayuso sobre si van a emprender algún tipo de acción contra Sánchez o el equipo de Gobierno y de momento, aunque no está sobre la mesa, no se descarta. «De momento no hay previsto nada, todo esto está ya judicializado, pero si al final tomamos alguna iniciativa nueva legal os informaremos», han apuntado.

Sánchez, citado

El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero, en relación con la demanda por injurias y calumnias interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario reclama una indemnización de 100.000 euros por las declaraciones en las que Sánchez se refirió a él como «delincuente confeso». Aunque el presidente no está obligado a acudir personalmente al acto, si no acude se presentará una querella contra él.

Los hechos que motivan la demanda se remontan a unas declaraciones realizadas por Sánchez en Bruselas, tras el Consejo Europeo, donde vinculó la imputación del fiscal general del Estado con «la pareja de un delincuente confeso». También afirmó que el empresario «ha defraudado a Hacienda» y «se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia». La juez María del Pilar Anguita Mata, informan fuentes próximas al caso a OKDIARIO, ha admitido a trámite el caso que se registró el 21 de octubre.