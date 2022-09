Almeida retrata a Sánchez por aspirar a la Internacional Socialista: «Se ha descargado Infojobs»

El alcalde de Madrid ha descrito este viernes de forma precisa a Pedro Sánchez. José Luis Martínez-Almeida ha avisado que «los españoles están empezando a percibir, si se permite la expresión, que el presidente del Gobierno de España está en modo Infojobs. Consciente de la situación política que se avecina, su candidatura a la Internacional Socialista apunta a que, efectivamente, se está buscando un destino en el extranjero, porque la cosa empieza a pintarle bastante mal».

«Los españoles preferirían que Pedro Sánchez se centrara más en que ellos encontraran empleo a que él se busque empleo en el ámbito internacional, porque el frenesí internacional que está demostrando en los últimos tiempos parece que obedece a ese modo Infojobs en el que se ha instalado», ha agregado el primer edil de la capital en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum celebrado en el Hotel Ritz de Madrid.

Como adelantó OKDIARIO hace unas semanas, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, desde Nueva York, ha anunciado su intención de presentar su candidatura a presidir la Internacional Socialista. El jefe del Ejecutivo ha utilizado su estancia en los Estados Unidos pagada con fondos públicos para hacer el anuncio en el marco de la reunión del Presídium que la Internacional Socialista ha organizado en la ciudad americana. En su anuncio, el presidente, ha afirmado que «no podría haber causa más alta ni más querida para los que nos sentamos aquí, será un privilegio contar con el empuje de todas y todos vosotros para llevarla a cabo».

Por otra parte, José Luis Martínez-Almeida ha proseguido con sus críticas a Pedro Sánchez por sus planes en materia fiscal. Ha calificado de «improvisación» y «demagogia populista» el impuesto a las grandes fortunas que plantea el Gobierno de la Nación, algo que responde, agrega irónico, a que Sánchez «ha decidido que es defensor de los pobres frente a los ricos». El popular descarta de plano que los españoles «compren la mercancía» de que el PP es el partido de los ricos y el PSOE de los pobres. «El impuesto es una improvisación como respuesta al impuesto de la Junta de Andalucía», ha expresado el regidor madrileño.

Según el alcalde, «nadie tenía noticia de ese impuesto, ni sus socios de Podemos que lo habían venido reclamando desde hace tiempo». Así, diagnostica que esto es «dar bandazos» y «no es la mejor manera de dirigir un país como España». El impuesto anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, será un gravamen temporal a las grandes fortunas para aumentar la recaudación a aplicar desde el próximo 1 de enero.

En relación con el PSOE, Almeida ha esgrimido también que dicho partido «no puede disputar la Alcaldía al PP» en la ciudad de Madrid, por lo que considera que los socialistas deben limitarse a «tratar de superar a Más Madrid» y «ser la primera fuerza de izquierdas en la ciudad». «Yo no disputo un rebote a Fernando Romay, y así el PSOE no puede disputar la Alcaldía al PP», ha bromeado en su intervención, como recoge EP.

Así, Almeida subraya que «el candidato del PSOE en Madrid se llama Pedro Sánchez, porque ha asumido la responsabilidad en sí mismo de designar el candidato a la Alcaldía. Que no quepa duda de que el candidato a la Alcaldía es Pedro Sánchez, porque aquel que lo designe va a responder ante Pedro Sánchez. Iba a haber primarias, pero ya no, porque no es un proceso donde él elige una persona».

El alcalde del PP ha rememorado que «en 2019, el PP confió en la cantera» y pese a que «hubo mucha gente que dijo qué hace el partido con estas dos personas, ha salido bien». Esto lo ha contrapuesto con lo sucedido con el PSOE, que «lleva 30 años mandando paracaidistas y fracasando, como con Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, Pepu Hernández… a lo mejor llega el momento en que hay que dar una oportunidad a la cantera y que hay que cambiar el sistema de designación», ha puntualizado.

En otro orden de cosas, otro titular que ha dejado el regido es que la situación de la capital en la actualidad es similar a la imagen de «la Barcelona del 92» al ser «un modelo de prosperidad» que está «abierto al mundo». En presencia, entre otros, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López; la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, Almeida ha expuesto: «Madrid es una ciudad alegre, optimista y abierta al mundo». «En estos momentos, es Madrid quien es heredera de esas virtudes», ha apostillado.