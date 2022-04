El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, ha desvelado este martes que recibió presiones del PSOE para contratar a una empresa en plena primera ola de la pandemia. Aunque ahora los socialistas critican supuestos tratos de favor a familiares, ellos mismos exigieron por whatsapp a José Luis Martínez-Almeida la firma de un encargo para hacer «un censo digital de la ciudad de Madrid». A pesar de que la urgencia entonces era conseguir material sanitario, el grupo municipal socialista aprovechó que conocía al regidor para enviarle mensajes por el móvil para intentar favorecer a una compañía concreta.

El propio Almeida lo ha revelado en el Pleno municipal en el Palacio de Cibeles este martes apelando a la concejal portavoz del PSOE: «Señora Mar Espinar, no hablemos de recomendar empresas porque el grupo municipal socialista mediante un whatsapp el 21 de abril de 2020 me recomendó una empresa para hacer un censo digital en la ciudad de Madrid».

Además, como ese martes 21 de abril de 2020, al poco de estallar la pandemia, Almeida no contestó al mensaje del PSOE, los socialistas insistieron. «Como no les respondí, el 28 de abril me reiteró el mensaje diciendo ‘y sería urgente que lo contrataras para el mes de mayo porque es muy útil para la ciudad de Madrid’. El grupo municipal socialista en plena primera ola de la pandemia», ha resumido el regidor.

Una semana después, el martes 28 de abril también de 2020, una persona del PSOE que el alcalde prefiere no citar, le presionó para que cerrara un encargo para llevar a cabo «un censo digital en la ciudad de Madrid». Un objetivo de contratación un tanto extraño, ya que esas semanas la prioridad era atajar los efectos de la pandemia que provocaba cientos de muertos en la capital a diario.

El PSOE no ha desmentido estas palabras del alcalde. Ni la portavoz ni nadie del grupo se ha referido a esta acusación directa de Almeida. En cambio, Mar Espinar sí ha aprovechado para acusar una vez más a Almeida de, literalmente, «beneficiar a los suyos». «Se ha rendido a los intereses de su partido y a beneficiar a los suyos, 6 millones de euros que se ha dejado timar», ha esgrimido. «Beneficiar a los suyos» también fue precisamente algo que hizo el PSOE esos días, según lo expuesto por el alcalde madrileño.

Posteriormente, fuentes socialistas han trasladado a OKDIARIO: «No tenemos ninguna información sobre este tema. Mar Espinar no estaba de portavoz en esos tiempos. Estamos centrados en esclarecer todo lo de las mascarillas, un tema suficientemente importante. Nos preocupa que hoy Mar Espinar ha hecho diez preguntas directas al alcalde y él no haya contestado ninguna».

Por otro lado, Almeida ha replicado a la socialista. «Me dice que tengo una conducta inmoral. Inmoral es el partido que usted representa, que dijeran que sólo iba a haber uno dos casos [de Covid-19], que las ministras acudieran con guantes a la manifestación del 8M, que la vicepresidenta del Gobierno advirtiera de la que se venía encima y la orden que recibió fue ‘cállate’… Fue inmoral que dijeran a los ayuntamientos que nos buscáramos la vida o declarar un estado de alarma inconstitucional», ha enumerado.

«Un Gobierno que no ha dicho a los españoles el número de fallecidos total en la pandemia, eso sí es absolutamente inmoral. No pueden dar lecciones», ha apostillado.

Almeida también ha reprochado que se amenace con pedir la imputación de la funcionaria jefa de compras del Ayuntamiento. «Sería denuncia falsa, una denuncia de carácter político. Si lo hacen lean bien en el Código Penal, qué es una denuncia falsa porque nosotros haremos lo posible por el buen nombre de los trabajadores de esta casa», ha comentado.

Mato y Mayer

Por último, Almeida se ha dirigido a Rita Maestre. Ha indicado que mientas la Fiscalía ha exonerado al Ayuntamiento en la presunta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño, la líder local de Más Madrid cree que los ex concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer tienen que seguir como altos cargos del Ministerio de Igualdad porque van a quedar absueltos en su opinión. Ambos ediles de Manuela Carmena se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados como investigados.

«Ustedes han tenido el mayor número de imputados y condenados de la historia de Madrid, nosotros ni uno en tres años. Para la izquierda la decencia es que le imputen. Ada Colau está bi imputada, usted que le visitó hace unos días, ¿le dijo que tiene que asumir responsabilidades?», ha lanzado Almeida.