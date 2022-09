Batacazo del PSOE en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de los socialistas de imputar al primo de José Luis Martínez-Almeida, Carlos Martínez-Almeida, en el caso de las mascarillas. En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el tribunal manifiesta que «no puede atribuírsele la comisión de delito alguno».

Así los magistrados añaden que: «No se encuentra en la causa, ni tampoco se ha aportado en el recurso, la realidad de indicios sólidos que permitan mantener la imputación de tráfico de influencias que se sostiene, como tampoco sobre la existencia de una eventual estafa, que exigiría un concierto de voluntades al efecto».

Declaración

El primo del alcalde de Madrid declaró como testigo –y no como imputado como pretenden los partidos de izquierda– en mayo en el caso de las mascarillas y desmontó las falsas acusaciones de Podemos, PSOE y Más Madrid. El testigo aseguró al juez Adolfo Carretero que su participación en la presunta estafa en los contratos de material sanitario se limitó a facilitar un correo electrónico genérico que estaba a disposición de cualquiera en internet y que, para ello, en ningún momento habló con el regidor de la capital.

En concreto, Martínez-Almeida detalló en sede judicial que, a finales de marzo de 2020, recibió una llamada de María Díaz de la Cebosa en la que le indicó la intención de un antiguo alumno, Luis Medina, de colaborar con la Administración Pública en el suministro de mascarillas. Una llamada tras la que el primo del alcalde, abogado de profesión, se puso en contacto con la coordinadora general de Alcaldía a quien le une una amistad de más de 15 años y quien le facilitó un correo electrónico genérico habilitado por el Consistorio para recibir ayudas y donaciones de material sanitario.

No es delito

Por ello, la Audiencia Provincial asevera que «no se descubre una actuación positiva e intencionada dirigida a provocar un proceso de decisión viciado para obtener decisiones injustas, y tal circunstancia no se puede deducir o inferir sin más de la única actuación acreditada, consistente en el hecho de haber proporcionado la dirección de contacto con la funcionaria pública». Una cosa, aseveran, «es informar a alguien conocido sobre los datos que permiten dirigirse a un funcionario, y otra cualitativamente distinta es ejercer actuaciones de presión moral sobre el mismo».

«Es perfectamente posible la primera de las conductas sin el concurso de las segundas, y el solo hecho de haber proporcionado información sobre los medios para contactar no permite inferir si más el ejercicio de una posterior influencia indebida», concluye al respecto.

Y es que tal y como publicó OKDIARIO, el primo del alcalde sólo dirigió a los proveedores a un email que aparecía más de 200 veces en la red. La propia web del Ayuntamiento en su ficha correspondiente al órgano Coordinación General de la Alcaldía incluye este email como la vía de entrada oficial. «Datos de localización y contacto. Dirección calle Montalbán, 1, planta 4ª, 28014, Madrid. Barrio: Los Jerónimos. Distrito: Retiro. Teléfono: 010. Correo: [email protected]», se detalla. Se indica que las competencias de este órgano son: «tareas de coordinación general; la secretaria general técnica, la asesoría jurídica; organización y régimen jurídico; gabinete de alcaldía; protocolo; gabinete de comunicación; oficina digital; relaciones con otras Administraciones; coordinación de la representación institucional internacional del alcalde, (…)».

Por otra parte, el Consistorio en sus redes sociales promocionó este email. «Ayuntamiento y Comunidad habilitan un sistema de donaciones de material para luchar contra el Covid-19. Puedes dirigirte al 010 o escribir a [email protected] si quieres donar. ¡PÁSALO!», publicaron desde el Palacio de Cibeles. Gracias a estos mensajes se canalizaron donaciones por valor de millones de euros.

El primo del alcalde contó que, pasados unos días, Luis Medina le llamó y le preguntó si el correo electrónico era correcto puesto que no había recibido respuesta. El testigo afirmó que la dirección era la correcta y éste tampoco le insistió para que hiciera una gestión adicional. Carlos Martínez-Almeida no tenía ninguna intención de ayudar a Medina por lo que no valoró la utilidad que podría tener para el hijo del Duque de Feria dicho email de carácter público.