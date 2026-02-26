El alcalde socialista de Parla amenaza con expedientar al policía en huelga de hambre

Jorge, el policía de Parla que inició el martes una huelga de hambre ante la negativa del alcalde de permitirle la conciliación familiar, está a punto de volver a ser expedientado. El agente ha recibido un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla advirtiéndole de que, si seguía con la huelga de hambre a las puertas del Consistorio, tendrá que atenerse a posibles consecuencias.

«Como le he ordenado con anterioridad, al encontrarse sin permiso en la actitud de huelga de hambre si no se cumplen sus peticiones, le sigo manifestando que de persistir en su actitud se procederá de la forma que se considere legalmente, toda vez que es usted un Policía de este Ayuntamiento, y está realizando actos o conductas que atentan gravemente contra el decoro y/o la dignidad de los funcionarios, contra la imagen del cuerpo y la consideración debida a la Administración Local», dice el correo.

«Con su actitud está desacreditando la función que desempeña la Policía Local usando además los medios de comunicación. Por lo que se le ordena que desista de su actitud y que sus pretensiones y/o peticiones las lleve a cabo por el conducto reglamentario y no con acciones indecorosas e indignas para la institución policial cuando dispone de otros medios para formalizar sus peticiones», añade.

Este agente, padre de 9 hijos, se encuentra cada día a las puertas del Ayuntamiento dirigido por el regidor, Ramón Jurado (PSOE), para pedir un cambio de turno en su jornada laboral para poder ayudar a su mujer con la crianza de los pequeños. Lleva ya 8 meses solicitando ayuda sin que el Ayuntamiento le haya dado una solución.

La respuesta del policía a este correo ha ido precisamente en esa línea, dejando clara la falta de apoyo por parte del equipo de Gobierno y de empatía ante su situación.

«Quiero dejarle meridianamente claro que usted no tiene potestad ni competencia para prohibirme o autorizarme a realizar una huelga de hambre. Tampoco tiene usted ninguna autoridad para ordenarme renunciar a mis derechos consagrados por la Constitución española, concretamente los de libertad de expresión, libertad de circulación, y derecho de reunión. Dichos derechos, como usted bien sabe, tienen carácter fundamental y, por lo tanto, prioritario cuando colisionan con cualquier otra disposición», señala Jorge en su correo.

«No estoy actuando en condición de policía. Esta huelga de hambre la estoy llevando a cabo durante mi libranza, fuera de mi horario laboral, sin portar ningún elemento o prenda que me pueda relacionar con la función policial, y completamente al margen de mis atribuciones como agente de la autoridad. Forma parte de mi libertad de expresión comunicar abiertamente que soy un «policía en huelga de hambre por la conciliación», puesto que esta es la estricta realidad. Rechazo cualquier otra lectura torticera que usted intente realizar de los hechos», continúa.

«Mi conducta está siendo discreta e intachable. Es más, seguramente le gustará saber que durante mi estancia a las puertas del consistorio estoy teniendo oportunidad de prestar auxilio a numerosos ciudadanos que lo requieren, dándoles indicaciones, ayudando a ancianos a subir y bajar las escaleras, o vigilando las bicicletas y patinetes de quien así me lo pide. Tenga por seguro que estoy dejando bien alto el pabellón del cuerpo de Policía Local de Parla».

Además de este cruce de correos, OKDIARIO ha podido escuchar un audio en el que se escucha al comisario, Eduardo Fernández Tejero, amenazar a Jorge diciéndole que si vuelve a situarse frente a las puertas del Ayuntamiento en huelga de hambre, se le abrirá un expediente disciplinario. «Si quieres que tengamos la fiesta en paz, aquí no vuelvas con ese cartel», dice literalmente el comisario.

Y concluye con una amenaza: «Si al día siguiente te encuentras con un expediente disciplinario, no digas que no te avisé. Si quieres que nosotros continuemos así, nosotros continuamos, si luego te quieres ir o no te quieres ir…»

Además, este miércoles han empezado a circular por internet fotografías manipuladas de Jorge rodeado de sus hijos hechas con inteligencia artificial, para arremeter contra él por, supuestamente, utilizar a los menores durante la huelga. Sin embargo, lo cierto es que Jorge acude solo cada día al Ayuntamiento, se sienta en una silla y espera a que alguien del Consistorio decida darle una solución.