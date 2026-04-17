⁠Ayuso retrata la complicidad de Armengol con Koldo: «A mí me llama ‘cariño’ un asesor y le arranco la cabeza»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha retratado en una comparecencia en Bruselas la complicidad de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados y Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos. «A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza», ha asegurado Ayuso, en relación a unas palabras de Koldo a Armengol sustraídas de los últimos mensajes revelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«Hoy es portada nacional que la tercera autoridad del país, la presidenta del Congreso de los Diputados, está vinculada a una de las tramas de corrupción del Gobierno», ha relatado Ayuso, quien ha especificado inmediatamente que es «una de las muchas tramas de corrupción del Gobierno, esta por la compra fraudulenta de material sanitario durante la pandemia».

«Estamos hablando de casi cuatro millones de euros de dinero público, que se habría entregado a la trama», ha explicado Díaz Ayuso, quien se ha reunido este viernes en Bruselas (Bélgica) con directivos y representantes de empresas españolas. «Una trama en la que un señor, un asesor del Gobierno, llama ‘cariño’ a la presidenta del Congreso», ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«A mí, si me pasa esto, que no me pasaría desde luego lo de tener un portero de negocios de este tipo como asesor en la Comunidad, pero ya les digo que a mí me llama ‘cariño’ un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza», ha espetado la dirigente del Partido Popular, que lamenta que esto sea «lo que tenemos, cada día», con el Gobierno socialista y la corrupción.

Los mensajes de Armengol y Koldo

Ésta es la reacción de Isabel Díaz Ayuso a la revelación, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de nuevas conversaciones de la trama de corrupción del PSOE, en este caso entre la ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, que se encuentra actualmente en prisión.

Los investigadores sitúan el primer contacto entre Armengol y el que fuera asesor de José Luis Ábalos el 25 de abril de 2020 y en la conversación, tras presentarse a la entonces presidenta de Baleares e interactuar, vía WhatsApp, con ella, Koldo García le contesta con el siguiente mensaje. «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».

Ayuso, contra la regularización

Díaz Ayuso también ha anunciado medidas cautelares ante la justicia contra la regularización «populista» de inmigrantes irregulares que ha aprobado el Gobierno de la nación y ha afirmado que lo único que exigen es «ley y orden».

«Quienes gestionamos realmente los servicios públicos, como por ejemplo la sanidad y la educación, lo único que pedimos es ley y orden. No pedimos otra cosa», ha afirmado la presidenta regional. Asimismo, ha subrayado que este viernes van a presentar el recurso contra esta medida porque cree que no se puede trasladar el mensaje de que en España «no hay ley» sino una «barra libre». «Ven a España sin ningún tipo de papel ni de orden. Eso no es propio de un país de la Unión Europea», ha señalado.