Japón desafía cualquier lógica espacial y propone rodear la Luna con un anillo de 11.000 km para generar energía infinita

Japón ha propuesto rodear la Luna con un anillo de 11.000 kilómetros y ha abierto la puerta a un uso nunca visto del espacio. La propuesta del anillo solar, conocida como Luna Ring, describe una franja de paneles de unos 400 kilómetros de ancho que rodearía completamente el ecuador lunar a lo largo de unos 11.000 kilómetros.

Es un ambicioso proyecto japonés que plantea cubrir el ecuador lunar con paneles solares para generar energía continua y transmitirla a la Tierra, aunque su viabilidad técnica y económica sigue siendo muy cuestionada.

Una de las ideas más ambiciosas del futuro energético ha salido de Japón y plantea un escenario casi de ciencia ficción: rodear la Luna con una gigantesca estructura de paneles solares capaz de generar energía de forma continua y enviarla a la Tierra. El proyecto, conocido como Luna Ring, abre un debate sobre los límites reales de la ingeniería espacial.

Un cinturón solar de escala sin precedentes

La propuesta describe la construcción de una franja de paneles fotovoltaicos de unos 400 kilómetros de ancho que rodearía completamente el ecuador lunar, formando un anillo de aproximadamente 11.000 kilómetros de longitud.

El objetivo es aprovechar una ventaja clave del entorno lunar: la ausencia de atmósfera y la posibilidad de recibir luz solar constante en determinadas zonas, lo que permitiría una generación energética ininterrumpida.

Energía continua desde el espacio

El sistema no solo busca producir electricidad en la Luna, sino también enviarla a la Tierra. Para ello, el proyecto contempla dos métodos principales de transmisión:

Microondas , que serían emitidas hacia la Tierra y reconvertidas en electricidad mediante antenas receptoras.

, que serían emitidas hacia la Tierra y reconvertidas en electricidad mediante antenas receptoras. Láser de alta precisión, capaz de concentrar energía en puntos concretos, aunque con exigencias técnicas mucho mayores.

Ambas opciones requieren una coordinación extremadamente precisa entre la generación, la orientación y la recepción de la energía.

Una infraestructura lunar compleja

El diseño del Luna Ring no se limita a paneles solares. También incluye una red interna de transporte de energía en la superficie lunar, que llevaría la electricidad desde las zonas de generación hasta estaciones de transmisión situadas en la cara visible del satélite.

Este sistema implicaría una infraestructura industrial sin precedentes fuera de la Tierra, con nodos energéticos, cableado y estaciones automatizadas operando en condiciones extremas.

El papel clave de la robótica

Uno de los pilares del proyecto sería el uso intensivo de robots autónomos para construir y mantener la estructura. La presencia humana directa sería muy limitada debido a la radiación, las temperaturas extremas y la falta de atmósfera.

Esto obligaría a desarrollar máquinas capaces de trabajar durante largos periodos sin intervención, en un entorno donde cualquier fallo técnico sería extremadamente difícil de reparar.

Pérdidas energéticas y eficiencia limitada

Uno de los mayores desafíos del sistema es su eficiencia. Las estimaciones actuales indican que una gran parte de la energía se perdería durante la conversión y transmisión:

La transmisión por microondas tendría una eficiencia aproximada inferior al 10%.

El uso de láser podría reducir aún más el rendimiento total.

Esto significa que para entregar energía útil a la Tierra, sería necesario generar cantidades mucho mayores en la Luna.

Un coste fuera de escala terrestre

El proyecto también se enfrenta a una barrera económica gigantesca. La construcción de una estructura de estas dimensiones implicaría costes de lanzamiento, ensamblaje y mantenimiento extremadamente altos.

Estudios previos sobre transmisión de energía espacial han señalado que, con la tecnología actual, este tipo de sistemas no resulta viable económicamente sin avances significativos en materiales, automatización y transporte espacial.

Un entorno lunar hostil

La Luna no es un lugar fácil para infraestructuras industriales. Entre los principales obstáculos destacan:

El polvo lunar , altamente abrasivo y capaz de dañar maquinaria.

, altamente abrasivo y capaz de dañar maquinaria. Las variaciones extremas de temperatura.

de temperatura. La radiación solar y cósmica .

. La dificultad de mantenimiento o reparación directa.

Estos factores aumentan la complejidad del proyecto y su dependencia de sistemas automatizados.

Una idea todavía teórica, pero reveladora

Por ahora, el Luna Ring no es un proyecto en fase de construcción, sino una propuesta conceptual sin financiación cerrada ni calendario oficial. Sin embargo, refleja una tendencia creciente en la investigación energética: la exploración del espacio como posible fuente de energía a gran escala.

Más allá de su viabilidad inmediata, la idea muestra hasta qué punto la ingeniería contemporánea está empezando a pensar en soluciones energéticas fuera del planeta Tierra.