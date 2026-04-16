La misión espacial Artemis II emitió más de 2.000 toneladas de CO₂ equivalente

La misión Artemis II, que envió cuatro astronautas a principios de abril para tomar fotografías de la cara oculta de la Luna, habría generado entre 2.154 y 2.343 toneladas de dióxido de carbono equivalente incluso antes de su lanzamiento, según asegura una consultora de análisis de carbono.

El cohete utilizaba para este vuelo hidrógeno líquido y oxígeno líquido. En el momento del despegue, estos dos componentes no emiten CO2, sino que liberan 1285 toneladas de vapor de agua, suficiente para impulsar la idea de un vuelo espacial libre de emisiones de carbono.

La consultora ‘Greenly’ estima que las emisiones de hidrógeno «son del mismo orden de magnitud que las emisiones de combustión del Apolo 8, estimadas en alrededor de 1.979 toneladas de CO2». Aun así, aclara que, en el caso de la nave espacial estadounidense, «demuestra que el hidrógeno solo se convierte en una solución climática creíble para el espacio si su producción se descarboniza».

Artemis II

Los astronautas de la misión regresaron a la Tierra (concretamente en la costa de San Diego), siendo el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, con una duración aproximada de 10 días y una distancia recorrida de más de 690.000 millas.

La tripulación está formada por la primera mujer, Christina Koch, el primer afroamericano, Victor Glover, y la primera persona de fuera de Estados Unidos, el canadiense Jeremy Hansen. Junto al comandante Reid Wiseman, ha batido récords al viajar más lejos de la Tierra que cualquier ser humano, habiendo despegado el pasado 2 de abril.

El objetivo es colonizar el satélite; para ello hay un aterrizaje previsto en 2028 con Artemis 4 y Artemis 5, y tan solo cuatro años después se planea contar con asentamientos permanentemente habitados. Esto puede chocar con los planes de China, que pretende enviar astronautas antes del 2030 y establecer en la próxima década una base en cooperación con Rusia.