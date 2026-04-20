Un nuevo estudio confirma que más del 80% de los británicos quiere volver a la UE

Un estudio realizado por la organización Best for Britain ha concluido que gran parte de los británicos apoya el regreso a la Unión Europea (UE) una década después del referéndum del Brexit. Concretamente, un 80% de los votantes del Partido Laborista, de los Liberal Demócratas y del Partido Verde apoyan la reincorporación total al bloque comunitario europeo.

En los últimos estudios, el porcentaje de respaldo apenas llegaba al 39%. En esta ocasión, los investigadores se centraron en seis escenarios: La continuidad de la política del Partido Laborista, mantener el acuerdo negociado por el ex primer ministro Boris Johnson, una mayor divergencia respecto a Bruselas, limitar la integración a la unión aduanera y el mercado único, y la reincorporación plena a la UE.

A eso hay que añadir el impacto económico y político del Brexit en el país en los últimos años, así como la postura actual del Ejecutivo liderado por Keir Starmer, más por la labor de un acercamiento progresivo al mercado único, pero sin llegar a unirse.

Tendencia entre los británicos en otras encuestas sobre la UE

Por el momento, el gobierno inglés descarta una reincorporación a la UE a corto plazo. Los datos arrojados por el estudio de Best for Britain coinciden en tendencia con los obtenidos por YouGov y Deltapoll, reflejando un arrepentimiento por haber salido del bloque comunitario. En la primera encuesta (en febrero), un 63% de los británicos votaría a favor de reincorporarse a la Unión Europea, mientras que en la segunda (en enero), la tendencia se reafirmaba con un 58%.

En 2016, los ingleses votaron un 52% por salir de la unión, mientras que un 48% prefería quedarse, con una participación total de un 72%. Se trató entonces del primer país que decidía dejar la UE desde su creación en 1992 (Groenlandia la abandonó en 1985, pero entonces se llamaba Comunidad Económica Europea). El acuerdo de retirada se selló a finales de 2019 y entró en vigor en 2020.