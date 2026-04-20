Sale de fiesta con una joven por Magaluf y termina violándola en su coche tras ofrecerle llevarla hasta su casa

Un hombre de 30 años de edad se enfrenta este martes a un total de diez años de cárcel al estar acusado de violar brutalmente en el interior de su coche a una joven después de que le ofreciera acompañarla hasta su casa tras una noche de fiesta en la localidad de Magaluf, en Mallorca.

Los hechos ocurrieron en la noche del 27 de mayo del 2023 cuando el procesado decidió salir de fiesta con una amiga suya y varias compañeras de ésta. A las 05:00 de la madrugada, tras varias horas de desenfreno y copas, el varón se fue a su casa y ofreció a las chicas acompañarlas con su turismo a sus respectivos domicilios.

Después de varios viajes, el individuo se quedó a solas con una de las mujeres del grupo. En ese momento, detuvo el coche, cerró todas las puertas y se colocó en la parte trasera del mismo, exigiendo a la víctima, que iba en el asiento de copiloto, que se pusiera a su lado. De hecho, le amenazó con llevarla a rastras con él si no lo hacía, según el escrito de acusación.

Una vez estaban ambos en la parte trasera del turismo, el varón le empezó a tocarle los pechos y los genitales por encima de la ropa, pese a que la víctima le pidiera que parara. Luego, el acusado se bajó los pantalones, le agarró fuertemente del pelo a la mujer y le forzó a practicarle una felación.

Por último, con la víctima totalmente sometida y presa del terror, la desnudó con violencia y la violó. Por estos hechos, la joven ha precisado tratamiento psicofarmacológico pautado por un psiquiatra y está recibiendo a día de hoy tratamiento psicológico por trastorno de estrés postraumático.

La Fiscalía pide para el hombre un total de diez años de prisión, el pago de una indemnización de 10.000 euros a la víctima por los daños morales ocasionados y la prohibición de acercarse a ella a una distancia inferior a 500 metros.

El juicio tendrá lugar este martes 21 de abril a partir de las 09:45 horas en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.