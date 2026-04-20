Hoy es lunes y como tal, el día marca la vuelta a la rutina en Madrid y eso, para muchos conductores, significa volver a usar el coche a diario. Vuelven de nuevo los trayectos al trabajo, recados o desplazamientos por la ciudad y todo ello hace que el gasto en combustible vuelva a estar muy presente desde primera hora de modo que para cualquier conductor, en la capital o en municipios cercanos, resulta importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 20 de abril y dónde es más barato repostar.

Con el contexto que tenemos actualmente, con el precio del combustible arriba y abajo constantemente debido, entre otros a la Guerra de Irán, todo el mundo intentar informarse bien para saber en qué gasolinera se puede repostar más barato y más teniendo en cuenta que el precio puede variar todos los días, aunque sea sólo unos céntimos. Por eso, elegir bien dónde parar se ha vuelto algo bastante práctico así que ahora con los datos que facilita el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cómo está el precio de la gasolina hoy, lunes 20 de abril, en Madrid y dónde resulta más barato repostar.

Precio de la gasolina hoy 20 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas ver cuáles son las gasolineras o estaciones de servicio más económicas en Madrid y para el día de hoy, estos son los resultados que ofrece el Geoportal Gasolineras:

Gasolina 95

Simon Grup – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,329 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,329 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Ctra. Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Av. San Pablo, 29 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. San Pablo, 29 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ G, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ G, 2 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Av. de la Constitución, 28 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. de la Constitución, 28 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, C/ Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, C/ Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Ctra. Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Av. del Mayorazgo, s/n – 1,339 €/l

– Madrid, Av. del Mayorazgo, s/n – 1,339 €/l Petroprix – Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l Novel Oil System – Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l

– Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,369 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,369 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, C/ Fundición, 19 – 1,379 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica, 9 – 1,469 €/l

– Alcobendas, Av. Olímpica, 9 – 1,469 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa, s/n – 1,498 €/l

– Alcorcón, Av. Europa, s/n – 1,498 €/l BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares, Ctra. M-300 km 26,4 – 1,529 €/l

– Alcalá de Henares, Ctra. M-300 km 26,4 – 1,529 €/l Cepsa Mayorazgo 365 – Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,529 €/l

– Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,529 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,534 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,534 €/l BP Rio Corvo 365 – Alcalá de Henares, Ctra. Antigua N-II km 26,00 – 1,539 €/l

– Alcalá de Henares, Ctra. Antigua N-II km 26,00 – 1,539 €/l Cepsa A4 Pinto 365 – Pinto, C/ Coto de Doñana, 1 – 1,539 €/l

– Pinto, C/ Coto de Doñana, 1 – 1,539 €/l Cepsa La Gavia 365 – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,549 €/l

– Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,549 €/l Avia – Alcorcón, Ctra. M-506 km 4 – 1,559 €/l

– Alcorcón, Ctra. M-506 km 4 – 1,559 €/l Avia – Alcorcón, Ctra. M-506 km 4,900 – 1,559 €/l

– Alcorcón, Ctra. M-506 km 4,900 – 1,559 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,564 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,564 €/l BP Mayorazgo 365 – Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,569 €/l

– Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,569 €/l Cepsa San Fernando 365 – San Fernando de Henares, C/ Cerrajeros de los, 2 – 1,569 €/l

– San Fernando de Henares, C/ Cerrajeros de los, 2 – 1,569 €/l BP La Gavia 365 – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,569 €/l

– Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,569 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque, C/ Marc Gené, 28 – 1,579 €/l

– Butarque, C/ Marc Gené, 28 – 1,579 €/l BP Dualez 365 – El Álamo, Ctra. M-404 km 4,950 – 1,589 €/l

– El Álamo, Ctra. M-404 km 4,950 – 1,589 €/l Carrefour – Alcobendas, Ctra. A-1 km 14,500 – 1,599 €/l

– Alcobendas, Ctra. A-1 km 14,500 – 1,599 €/l Shell – Madrid, Pº Santa María de la Cabeza, 90 – 1,599 €/l

– Madrid, Pº Santa María de la Cabeza, 90 – 1,599 €/l Shell – Madrid, C/ Antonio de Leyva, 87 – 1,599 €/l

– Madrid, C/ Antonio de Leyva, 87 – 1,599 €/l BP – Leganés, Av. Fuenlabrada, 16 – 1,599 €/l

– Leganés, Av. Fuenlabrada, 16 – 1,599 €/l BP Parque Óptima – Pinto, Ctra. M-841 km 1 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,601 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,601 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,617 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,636 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,636 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa, s/n – 1,636 €/l

– Alcorcón, Av. Europa, s/n – 1,636 €/l Lavaplus – Alcorcón, Av. de Europa, 15 – 1,636 €/l

– Alcorcón, Av. de Europa, 15 – 1,636 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l Oil+ – Madrid, C/ Muguet, 12 – 1,645 €/l

– Madrid, C/ Muguet, 12 – 1,645 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Sinfonía, 9 – 1,645 €/l

– Madrid, C/ Sinfonía, 9 – 1,645 €/l Petroprix – Madrid, Av. Aviación, 22 – 1,645 €/l

– Madrid, Av. Aviación, 22 – 1,645 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,649 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,649 €/l Ballenoil – Griñón, Av. Humanes, 171 – 1,655 €/l

– Griñón, Av. Humanes, 171 – 1,655 €/l Galp – Alcalá de Henares, C/ Villamalea, 2 – 1,659 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Villamalea, 2 – 1,659 €/l Ballenoil – Navalcarnero, C/ Mina del Cotorro, s/n – 1,659 €/l

– Navalcarnero, C/ Mina del Cotorro, s/n – 1,659 €/l Maxpetrol – Navalcarnero, C/ Camino de Bastos, 6 – 1,659 €/l

– Navalcarnero, C/ Camino de Bastos, 6 – 1,659 €/l Ballenoil – Navalcarnero, C/ Zacarías, 20 – 1,659 €/l

– Navalcarnero, C/ Zacarías, 20 – 1,659 €/l Simon Grup – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,659 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,659 €/l Plenergy – El Álamo, Av. Madrid, 2 – 1,659 €/l

– El Álamo, Av. Madrid, 2 – 1,659 €/l Fast Fuel – El Álamo, C/ Libertad, 54 – 1,659 €/l

– El Álamo, C/ Libertad, 54 – 1,659 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Sagitario, 2 – 1,668 €/l

– Madrid, C/ Sagitario, 2 – 1,668 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,669 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,669 €/l Galp – Madrid, Av. de los Poblados, s/n – 1,669 €/l

– Madrid, Av. de los Poblados, s/n – 1,669 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Ctra. M-300 km 26,9 – 1,669 €/l

– Alcalá de Henares, Ctra. M-300 km 26,9 – 1,669 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,669 €/l

– Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,669 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,669 €/l

El mapa con las gasolineras más baratas en Madrid

Ahora ya sabes cómo están los precios hoy lunes 20 de abril, pero si quieres comprobar otras zonas o ver posibles cambios a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones según el precio y también filtrar por municipio o tipo de combustible.

Viene bien sobre todo para organizar la semana sin gastar de más, ya que puedes localizar rápido qué gasolineras tienes cerca y cuáles son las más baratas en ese momento. Además, el mapa se actualiza con frecuencia, así que puedes consultarlo cuando lo necesites. Tienes un ejemplo de lo que puedes ver, por ejemplo, en Boadilla del Monte: