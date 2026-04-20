Ayuntamientos del PSOE niegan a inmigrantes la regularización masiva de Sánchez y los envían a Valencia

Ayuntamientos socialistas niegan a inmigrantes la regularización masiva del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y los derivan a Valencia; así lo ha denunciado este lunes la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá. Catalá, quien ha reclamado al Gobierno de Sánchez que «revise que todos los municipios de España están haciendo empadronamientos especiales», porque, según ha explicado, «algunos ayuntamientos, curiosamente socialistas, que nos están derivando a personas a Valencia, porque dicen que allí no hacen empadronamientos especiales».

María José Catalá ha explicado que el Ayuntamiento de Valencia está recibiendo personas que acuden al de Valencia porque en otros les transmiten «claramente» que acudan al de la capital de la Comunidad Valenciana, porque en esos consistorios «no hacen empadronamientos especiales», cuando, tal como ha expresado, «pueden hacerlo». «Todos los municipios tienen oficina del padrón, pueden hacer empadronamientos especiales, pueden hacer informes de vulnerabilidad», ha explicado María José Catalá.

La alcaldesa de Valencia ha revelado también que desde primera hora de este lunes, desde el Ayuntamiento de Valencia han estado hablando con otros, como Madrid, Sevilla o Zaragoza «y están todos colapsados». Y ha denunciado, en referencia al Gobierno de Sánchez que «ya no nos pueden hacer más barbaridades» a los ayuntamientos de España.

En este sentido, entre otras cuestiones, ha destacado que «nos derivan todo el proceso de regularización sin información previa, sin formación previa, sin intentar ayudarnos». «Lo del Gobierno de España con los municipios está siendo una barbaridad», ha sentenciado María José Catalá.

El proceso para regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez está abierto desde el pasado jueves. Pero, hasta este lunes, solo para peticiones telemáticas. Desde este lunes, está abierto el plazo presencial para solicitar la regularización.

La revelación de María José Catalá se produce después de que, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez sugiera en la web del nuevo proceso de regularización masiva de inmigrantes irregulares que quienes acabarán acogiéndose a esta polémica medida serán ciudadanos blancos, rubios y de alta cualificación.

Una imagen muy alejada de las escenas que difunden estos días los medios de comunicación con colas e hileras de inmigrantes ilegales aguardando en el exterior de consulados extranjeros en España y que muestra que el Gobierno ha recurrido a un banco de imágenes para ilustrar la web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los detalles de la regularización recién aprobada por el Ejecutivo.