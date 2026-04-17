Ayuso pide a la UE que refuerce los controles de los alimentos importados para proteger el «campo madrileño»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este viernes al comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, que refuerce los controles de los productos agroalimentarios importados para «proteger el campo madrileño».

Díaz Ayuso ha situado su encuentro con el comisario europeo, celebrado en Bruselas, en una estrategia para garantizar que el sector agrario de la región madrileña no quede «al margen» de las políticas de la Unión Europea. En este sentido, Ayuso ha puesto en valor la respuesta del representante de la UE, subrayando su «firme compromiso» con las necesidades y desafíos que afronta actualmente el sector.

Además, la jefa del Ejecutivo autonómico ha puesto como ejemplos de excelencia y reconocimiento internacional diversos productos emblemáticos de la región, destacando el aceite de Madrid, que cuenta con Denominación de Origen otorgada por la Unión Europea, el ajo fino de Chinchón, las fresas de Aranjuez y las mieles de Madrid, a las que se ha referido como «cada vez más reconocidas».

Durante su encuentro, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha propuesto que los productos que lleguen a la UE estén sometidos a los mismos requisitos y exigencias que los productos europeos, sobre todo en aspectos como control de sanidad, bienestar animal, respeto al medio ambiente, trazabilidad o uso de pesticidas.

Asimismo, advierte de la necesidad de una «vigilancia constante» del posible impacto de las importaciones en el trabajo de agricultores y ganaderos, recordando la importancia de «salvaguardar la autosuficiencia alimentaria de la UE».

Al mismo tiempo, Ayuso ha reclamado que haya un «cambio de enfoque» con «menos burocracia y más rentabilidad» a nivel europeo, ya que la política agraria es competencia de la UE, y en lo referente a la financiación de la PAC (Política Agraria Común), la presidenta madrileña ha señalado que han pedido que se actualice «conforme a la inflación» y que «no se diluya» con otras políticas.