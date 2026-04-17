Tras la victoria de Péter Magyar, Ursula von der Leyen dejó clara su apuesta por avanzar «rápidamente» con Hungría, pero el nuevo Gobierno hereda una larga lista de bloqueos que, de no resolverse, podría lastrar a la Unión Europea.

La salida del liderazgo de Orbán abre la posibilidad de restablecer relaciones con Bruselas, desbloquear fondos europeos y emprender reformas institucionales orientadas a recuperar la independencia de los poderes y la transparencia administrativa.

El alcance y la velocidad de esos cambios dependerán de la composición parlamentaria y de la capacidad del nuevo Ejecutivo para aprobar y aplicar reformas. Aunque la ventana de oportunidad es real, la consolidación de cambios profundos exigirá tiempo y consensos internos.

Europa mantiene el escepticismo

Europa tiene ahora una oportunidad para avanzar en la integración y en reformas pendientes mientras el impulso euroescéptico está debilitado; sin embargo, la dinámica política en otros países y la resiliencia de las redes populistas harán que cualquier avance requiera estrategia y coordinación entre los socios.

Los expertos aseguran que las consecuencias económicas y de mercado pueden ser significativas.

La primera tarea que tiene Magyar es el desbloqueo de fondos europeos, clave para el crecimiento, ya que podría impulsar el PIB potencial en los próximos años.

Además, la reducción del riesgo político ya se está reflejando en los mercados y el florín se ha apreciado con fuerza y podría seguir haciéndolo, apoyado por la entrada de capital extranjero y una mayor demanda de deuda pública.

Este escenario también permitiría una caída de las rentabilidades y unas condiciones financieras más favorables.

Adiós a la influencia de Orbán

A nivel geopolítico, Hungría podría alinearse más claramente con Bruselas, reduciendo su dependencia de Rusia de forma gradual y eliminando bloqueos dentro de la UE, especialmente en cuestiones relacionadas con Ucrania.

En su discurso de victoria, Magyar prometió acabar con la influencia de Rusia sobre el país y devolver a Hungría a la escena europea. También pidió a varios altos cargos, a los que calificó de «marionetas de Orbán», que abandonaran sus puestos de inmediato.

Los Estados miembros esperan que levante cuanto antes el veto impuesto por Orbán al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Así como el proceso de adhesión de Ucrania, al que Orbán se opuso firmemente, y la ayuda militar de 6.600 millones de euros a Kiev a través del Fondo Europeo para la Paz (FEP).

En paralelo, se espera un cambio en la política económica, con menor intervención fiscal y la posible retirada de impuestos extraordinarios a sectores clave, lo que mejoraría el clima de inversión.

Además, este cambio político podría tener implicaciones relevantes para el sector de defensa europeo. Un mayor alineamiento de Hungría con Bruselas reduciría el veto a nuevas ayudas militares y financieras a Ucrania, facilitando la aprobación de paquetes europeos.

Esto supone un apoyo indirecto a las empresas del sector, que podrían beneficiarse de un entorno de mayor visibilidad en gasto público y contratos a medio plazo.

Últimas declaraciones de Magyar

El próximo primer ministro ha declarado, igualmente, que intentará recuperar los fondos de la UE para finales de agosto. Según ha dicho, Hungría «necesita este dinero» y se asegurará de que los fondos de Bruselas se utilicen «de forma eficiente».

La Comisión Europea mantiene congelados unos 17.000 millones de euros asignados a Hungría como consecuencia de la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán y las reformas que pusieron en riesgo la independencia judicial en el país y que atentaron contra libertades de colectivos vulnerables.

Así, el futuro primer ministro coincide con Ursula von der Leyen en que el plazo para la asignación de fondos de la UE es muy ajustado.