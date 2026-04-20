EEUU no se anda con chiquitas: encarga más de 400 misiles Patriot PAC-3 MSE para reforzar sus destructores

EEUU se ha reforzado con más de 400 misiles Patriot PAC-3 MSE para reforzar sus destructores. Estados Unidos prepara un gasto récord en defensa y la solicitud presupuestaria presidencial publicada el pasado 3 de abril informa que se dotará a la Marina americana de una nueva remesa de misiles que se instalarán en el lanzamisiles guiados de la clase Arleigh Burke. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva adquisición en misiles que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos.

El conflicto en Oriente Medio ha vuelto a poner de manifiesto que las primeras potencias mundiales deben estar preparadas para las guerras que están por venir. De ello ya avisó hace meses Donald Trump cuando avisó de que los países tenían que destinar un 5% al gasto militar, y el tiempo le ha acabado dando la razón al presidente de Estados Unidos, que sigue intentando solucionar la guerra de Irán en medio de un alto al fuego al que se han sumado Israel o Líbano.

Armarse es necesario en los tiempos que corren y, según se puede comprobar en la solicitud presupuestaria presidencial publicada el 3 de abril, el Gobierno americano se reforzará con 405 misiles Patriot PAC-3 MSE que se incorporarán a los destructores de la Armada americana, concretamente en los lanzamisiles Arleigh Burke equipados con el sistema de combate Aegis. Estos nuevos misiles llegan para reabastecer a la US Navy después de la guerra de Irán.

EEUU se refuerza con misiles

Estados Unidos producirá durante el año alrededor de 2000 misiles Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement que llegan para renovar el fondo de armario de los temidos destructores de la US Navy. El MSE es la versión renovada de este PAC-3 y es un interceptor antimisiles de última generación que está diseñado para destruir misiles balísticos, de crucero y aeronaves mediante el impacto directo, lo que se denomina el «cuerpo a cuerpo», por el que actúa a través de la energía cinética. Tienen una longitud de 5,2 metros, una velocidad Mach 5, un alcance de 70 kilómetros y pueden volar a una altura de 24 kilómetros. También destacan sus grandes aletas para poder realizar giros más cerrados y agresivos.

Esta nueva remesa de misiles incorporará baterías térmicas nuevas, un nuevo motor de dos fases y una aerodinámica renovada que permitirá incrementar el alcance hasta un 50% y el techo de servicio. También mejorar la capacidad de interceptar las amenazas como aviones de combate o misiles balísticos. Con el PAC-3 podemos estar hablando de uno de los interceptores más precisos del mundo, que está diseñado para enfrentarse a las amenazas de las guerras tecnológicas que se avecinan en un futuro. Una de las particularidades de este misil renovado de la familia Patriot es que tiene su propio radar interno para la fase final del ataque, lo que le hace ser autónomo en los metros finales y aumentar su precisión.

Por todas estas ventajas, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Boeing y Lockheed Martin para triplicar la producción de estos nuevos misiles que llegan para dar un salto en tema militar ante las amenazas que pueden llegar en el presente, con la guerra de Irán, y en el futuro.

Los misiles llegarán a España

Una particularidad: en la Base Naval de Rota se encuentra el USS Arleigh Burke, que lleva incorporado el sistema Aegis, que es el cerebro de estos nuevos Patriot PAC-3 MSE que llegarán a la base americana en España próximamente.