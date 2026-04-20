Suena a ciencia ficción pero España podría resolver el problema del estrecho de Ormuz con 6 buques de fibra de vidrio, drones submarinos y un sonar avanzado

España tiene la solución en el proceso de desminado que está llevando a cabo Estados Unidos con el objetivo de hacer que el estrecho de Ormuz sea un lugar seguro. La Armada española cuenta con seis cazaminas de última generación que suelen participar en misiones de la OTAN y que podrían ser una buena alternativa a los buques americanos en este proceso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

El mundo sigue mirando al estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos sigue luchando para dejar vía libre por el lugar por donde, antes de la guerra, pasaba el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Mientras Donald Trump sigue intentando llegar a un acuerdo con los ayatolás, el ejército americano sigue con el proceso de desminado de esta vía de paso que fue bloqueada por Irán en los primeros días del conflicto en Oriente Medio. Una decisión que ha dado un golpe a la economía mundial.

En los primeros días de guerra, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) cerró el estrecho para sus rivales y se dedicó a atacar barcos enemigos mientras minaba las principales vías de navegación. Esta estrategia acabó con el tráfico del canal y ha provocado un aumento de la inflación a nivel mundial por los elevados costes del combustible y la energía. Ante el shock que ha supuesto para la economía mundial desde el 11 de abril, Estados Unidos se encuentra inmersa en la operación Epic Fury, que tiene como objetivo limpiar el estrecho de Ormuz.

«Comenzando el proceso de desminado», aseguró a través de las redes sociales un Donald Trump que también sacó pecho de que 28 barcos lanzadores de minas del régimen iraní «yacen en el fondo del mar». Para completar esta misión, la Armada americana desplegó el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, además de varios vehículos submarinos no tripulados que tienen como objetivo crear una vía de paso segura. Todo ello mientras Estados Unidos ha realizado un doble bloqueo para abrir el tránsito a sus buques aliados.

La solución de España en el estrecho de Ormuz

El proceso de minado por parte de los ayatolás ha creado un nuevo problema: ni el propio Irán sabe realmente dónde yacen las minas. Así lo aseguró hace unos días el New York Times, que informó que las autoridades iraníes han perdido el rastro de parte de los artefactos que se desplegaron y no tienen constancia de la ubicación exacta de los mismos.

Ante este problema, España podría tener la solución y está en los cazaminas de la Armada española que forman parte de la 1.ª Escuadrilla de Medidas Contra Minas (MCM), que se encuentra integrada orgánicamente en la Fuerza de Acción Marítima, es parte de la estructura de la Fuerza de la Armada y además suele colaborar en distintas operaciones de vigilancia y seguridad con la OTAN. Los buques de la 1.ª Escuadrilla han sido construidos en los astilleros de NAVANTIA en Cartagena y son los cazaminas Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo.

El Ministerio de Defensa, a través de su página web, destaca las principales características de estos buques especializados que están hechos de fibra de vidrio, tienen una autonomía de 2.000 millas y están a la última en lo que respecta a los sensores, que son estos tres:

Radar: Kelvin Hughes Type 1007

Radar: Koden MDC 1550

Sonar: VDS AN/SQQ-32 (Sp)

«Son buques construidos en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), lo que les proporciona una reducida firma magnética a la vez que una gran resistencia al choque producido por las explosiones submarinas», dice la web dedicada por el Ministerio de Defensa a la 1.ª Escuadrilla de Medidas Contra Minas (MCM). «Su sistema de combate es de fabricación íntegramente nacional y es de destacar su discreción magnetoacústica. La maniobrabilidad de estos buques es excelente gracias a sus propulsores Voith Schneider y a su sistema de posicionamiento dinámico», informa.