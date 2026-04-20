Angustioso rescate a un niño de 3 años que cayó a un pozo de 15 metros de profundidad en Toledo

Los bomberos del Consorcio de Toledo rescataron con vida a un niño de 3 años que cayó el pasado 18 de abril a un pozo de 15 metros de profundidad. El pozo se encuentra en una finca entre los municipios toledanos de Tembleque y Turleque. En el vídeo publicado por el consorcio se puede ver el angustioso rescate del niño.

Fueron los parques de bomberos de Villacañas y Orgaz, así como una patrulla de la Guardia Civil de la provincia, los que recibieron la voz de alerta para llevar a cabo esta angustiosa operación. Una vez llegaron a la finca, descubrieron que las dimensiones del pozo —30 cm por 30 cm— dificultaban mucho la misión de sacar al menor. Mientras un miembro del cuerpo de bomberos bajaba a dar apoyo al niño, el resto buscaba la solución para sacarlos a ambos del interior del pozo en el mejor estado posible.

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Por seguridad y una posible existencia de politraumatismos, al niño se le extrajo de la manera más rígida posible para evitar alguna lesión ya existente. Aunque el rescate fue muy complicado —duró hasta 2 horas—, tuvo final feliz y ambos salieron con vida. Una vez terminado el rescate, el niño fue atendido por un equipo sanitario que había acudido a la zona. Tras chequear que no había lesiones de gravedad, el niño fue enviado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo, donde está siendo atendido para asegurarse de que no haya ninguna complicación.

La Guardia Civil de la provincia ha abierto una investigación para saber cómo cayó el niño dentro del pozo, por qué la tapa de éste se encontraba abierta y para depurar posibles responsabilidades. Desde el Consorcio de Bomberos de Toledo han recalcado la necesidad de asegurarse todo lo posible de que este tipo de pozos se encuentren cerrados y vallados para evitar accidentes de este estilo.