El aparatoso incendio de un camión colapsa la A-3 a la altura de Honrubia (Cuenca)

El incendio de un camión ha obligado a cortar al completo la A-3 en dirección Madrid a la altura de Honrubia (Cuenca). El accidente provoca ya más de 2 kilómetros de retenciones. El suceso se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes cerca del kilómetro 170, donde, por causas que aún se investigan, las llamas han envuelto rápidamente el vehículo siniestrado, generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la autovía, lo que ha obligado a interrumpir totalmente la circulación en sentido hacia la capital.

El incendio no sólo ha afectado al propio vehículo, sino también a la mediana y parte de la calzada, lo que ha incrementado la peligrosidad y ha dificultado las labores de los servicios de emergencia. Como consecuencia, el tráfico ha quedado completamente bloqueado en ese tramo, con largas colas de vehículos atrapados a la espera de la reapertura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de Motilla del Palancar, la Guardia Civil, una ambulancia UVI móvil y dos ambulancias más junto a un médico de Urgencias.

Por su parte, desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han agregado que en el accidente se han registrado al menos dos heridos, pero de momento no han podido especificar si se trata de los conductores de ambos camiones, que han chocado entre sí.

Para evitar mayores colapsos en carretera, la Guardia Civil ha establecido una vía alternativa a la altura del kilómetro 175, en el desvío a Cañada Juncosa, hasta la incorporación de la autovía en Honrubia.