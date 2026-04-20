Cientos de inmigrantes ilegales colapsan el registro en Sevilla para regularizar su situación

Cientos de inmigrantes ilegales han colapsado este lunes la oficina del Registro General del Prado, en Sevilla, en el arranque de la solicitud presencial para que extranjeros interesados en regularizar su situación tramiten uno de los documentos exigidos en parte de los expedientes. Desde primera hora, la cola ocupaba toda la calle y dejó esperas de hasta cinco horas. La situación ha sido denunciada por Manuel Gavira, candidato de Vox en Andalucía, que ha subrayado: «Estas son las colas en Sevilla para gestionar la regularización masiva. Lo que hoy ves aquí… mañana lo verás en los ambulatorios, en las ayudas sociales, en la vivienda y en todos los servicios públicos. Se llama colapso. Y ya ha empezado».

La jornada comenzó con personas aguardando desde las 6:00 horas y con una fila que superaba el centenar de usuarios. La concentración se produjo en el inicio del trámite presencial para quienes necesitan el certificado de vulnerabilidad dentro del proceso de regularización.

Los sindicatos municipales SPPME-A, SEM y SAB han denunciado públicamente una «situación de colapso» en la oficina del Prado y atribuyen el problema a la falta de medidas de refuerzo. Según han advertido, la acumulación de personas y los tiempos de espera están generando «un clima de creciente tensión», con riesgo de conflictos entre usuarios y también con el personal municipal.

Además, sostienen que esta situación impide «garantizar una atención adecuada a la ciudadanía», provoca un «evidente deterioro en la calidad del servicio público» y supone un riesgo para la seguridad y la salud laboral de los trabajadores por la sobrecarga y la tensión constante. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, defiende que la atención funciona con «normalidad» y que existe margen suficiente porque el plazo para presentar las solicitudes se extiende hasta junio.

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, mantiene que la oficina está funcionando con «normalidad» y subraya que existe margen suficiente para la presentación de solicitudes, ya que el plazo permanece abierto hasta junio. De este modo, el Consistorio rebaja la gravedad de lo ocurrido en esta primera jornada, frente a la denuncia sindical sobre el colapso vivido en la oficina del Prado. La única realidad contrastable es que los inmigrantes ilegales en Andalucía están acudiendo en masa para regularizar su situación.