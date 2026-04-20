Adiós a las bombillas de siempre: llegan a IKEA los nuevos modelos que se instalan sin obras con potencia 9 W

IKEA es la tienda de muebles y decoración líder en España y no lo es por casualidad. La cadena de origen sueco ha puesto en el mercado una nueva lámpara LED que está arrasando en el mercado. Esto acaba con las bombillas tradicionales tal y como las conocemos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva lámpara de IKEA que pone fin a las bombillas de toda la vida.

El mundo avanza y la llegada de las nuevas tecnologías también ha cambiado los designios de la decoración. Hoy en día, a la hora de decorar tu casa, «menos es más» y, dentro de ese minimalismo que apuesta por los tonos neutros, espacios abiertos y la reducción de elementos innecesarios, IKEA ha traído al mercado algunos elementos que cumplen con su función establecida y también que ayudan a decorar un hogar. La última novedad del gigante sueco de la decoración tiene que ver con una lámpara LED inteligente que se puede colocar en todas las partes del hogar.

Las clásicas bombillas están pasando a mejor vida y, después de ser sustituidas por las LED, que son más duraderas y consumen menos, ahora al mercado también han llegado las lámparas o plafones que pueden instalarse en cualquier parte de tu casa y que llevan incorporada una bombilla LED para iluminar el espacio. Y una de las grandes particularidades es que no desentonarán en cualquier espacio del hogar, ya en el salón, cocina o baño. Por ello, este elemento puede suponer un antes y un después en el hogar. Y un dato importante con respecto a la competencia: tiene una vida útil de 25.000 horas.

Las nuevas bombillas de IKEA

La lámpara LED que ofrece IKEA a un precio de 14,99 euros es de la marca STOFTMOLN. «Esta lámpara pequeña difunde una luz blanca cálida cuya intensidad puedes regular de forma inalámbrica si la completas con un dispositivo de control. Ideal para los espacios pequeños que precisan de una buena iluminación, como la entrada o el pasillo», informa a través de su página web.

Por lo que respecta a los detalles del producto, en la página web oficial de IKEA se puede leer lo siguiente:

Puedes regular la intensidad de la luz de manera inalámbrica para adaptarla a diferentes situaciones.

Al regular la intensidad de la iluminación, puedes cambiar el ambiente.

Crea una buena iluminación general.

Se puede montar tanto en el techo como en la pared.

Por lo que respecta a las medidas, estas lámparas LED tendrán un diámetro de 24 centímetros, una altura de 6 centímetros, con un flujo luminoso de 800 lm y un efecto de 9 W. Las características del producto son las siguientes:

Nombre de marca: IKEA.

Referencia de modelo: T20235

Clase de eficiencia energética: F

Consumo energético de la fuente luminosa: 9 kWh/1.000 h

Consumo de electricidad en modo de espera: 0,11 vatios

Potencia nominal: 9 W

Flujo luminoso útil asignado: 800 lúmenes

Temperatura de color, en grados Kelvin: 2700 Kelvin

Rendimiento de color: >90

Vida útil asignada de la lámpara: 25000 h

Tiempo de encendido, en segundos: <0,5 segundos

Intensidad regulable inalámbrica: Sí

Esta lámpara LED la puedes encontrar en la página oficial de IKEA por un precio de 14,99 euros, ofreciendo la cadena sueca la posibilidad de enviarla a domicilio, además de poder comprarla en tienda.