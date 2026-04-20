Los concursantes de ‘Supervivientes’ se rebelan contra el programa por «engañarlos» con la comida: «¡Que venga el director!»

Alba Paul ha encabezado una rebelión en Supervivientes por la comida. Los concursantes han acusado al programa de «engañarlos» con la dotación y han exigido hablar con los responsables del reality, hasta el punto de intentar abandonar la zona de la isla en la que deben permanecer en una escena marcada por la tensión. «¡Quiero hablar con el director ahora mismo!», ha gritado la mujer de Dulceida a uno de los supervisores frente a las cámaras, como se ha podido ver en Conexión Honduras este domingo.

Los concursantes de playa Victoria han entrado en cólera al percatarse, a la hora de repartir la comida, que había menos cantidad de la que acostumbran a tener. Las provisiones correspondían a las latas que el programa les facilita, y lo primero que han hecho es estallar y cargar directamente con la organización.

Alba Paul ha intentado escapar de la isla para hablar con los responsables, pero el supervisor se lo ha impedido, y la tensión se ha desatado. «¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Estoy encarcelada?!», ha gritado. Además, ha exigido al cámara que dejara de hacer su trabajo: «¡Deja de grabar! ¡Se acabó el espectáculo!».

Lo cierto es que los concursantes que han participado en esta rebelión son los que, hasta el momento, habían recibido 40 gramos de arroz al día, mientras que ahora han recibido 30. Sin embargo, el cambio en las cantidades que perciben tiene una explicación, y así se la ha trasladado el supervisor, aunque no ha servido para relajar los ánimos ni ha convencido a ninguno de los afectados.

Mientras que en playa Victoria la dotación es de 30 gramos de arroz y 20 de lentejas al día -con 6 latas que se renuevan cada semana-, en playa Derrota (donde estaban antes), son 40 gramos de arroz por persona al día -y 5 latas semanales-. Por tanto, tienen menos arroz porque cuentan, también, con lentejas, les han explicado con poco éxito. «¡¿Eso es lo que te han dicho que digas?!», le ha echado en cara Darío al inspector.

Por su parte, Alba Paul ha intentado llegar a la caseta de los supervisores: «¡Me quedo aquí a dormir! Estoy flipando, ¿qué os habéis pensado? ¿Yo por las narices no puedo hablar con nadie aquí? Habéis cambiado las normas ahora. Vais a tomar el pelo a un tonto, no a mí».

El programa ha emitido en la entrega de este domingo, en Conexión Honduras, un vídeo del primer día que recoge cómo María Lamela explicó a los concursantes cuáles serían las dotaciones de comida y las cantidades en función de la isla en la que estuvieran, y eran exactamente las mismas cantidades que indicó el inspector a los concursantes de la rebelión.

Así, se ha solucionado el malentendido, pero Alba Paul, lejos de reconocer su error y pedir disculpas, ha pedido la palabra a Sandra Barneda para defender su actitud. «Me sentí encarcelada, no voy a ser yo ahora aquí la que quede como la loca. Teníamos entendido eso [las cantidades equivocadas] desde el principio», ha dicho.