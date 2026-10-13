Todos los políticos españoles que han ganado la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre, es un momento mágico que une a millones de españoles en la esperanza de ganar el famoso Gordo. Sin embargo, esta tradición tan popular también ha dado lugar a historias sorprendentes entre aquellos que son más conocidos, tanto actores a los que les ha tocado gran premio, tal y como es el caso de Nacho Guerreros, pero también en el ámbito político, ya que podemos enumeraros a continuación todos los políticos que han ganado la Lotería de Navidad.

Aunque sean representantes públicos, son también ciudadanos que tienen todo el derecho a comprar sus décimos de la lotería de Navidad y en algunos casos han tenido suerte y han sido agraciados con premios del sorteo que más ilusión despierta y que de alguna manera marca el inicio de nuestras fiestas navideñas. En esta ocasión, repasamos los nombres de todos los políticos que han ganado la Lotería de Navidad, algunos de ellos de forma sorprendente, pero también los hay que han sido ganadores bajo circunstancias controvertidas, por lo que han generado cierta polémica. Este recorrido nos muestra desde casos de blanqueo de capitales hasta otros en los que la suerte simplemente sonrió, sin más. ¿Es cuestión de azar o hay algo más detrás? Aquí están las historias.

Todos los políticos que han ganado la Lotería de Navidad

Comenzamos este repaso por Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011 y miembro del Partido Popular. El suyo es un caso bastante comentado e incluso le llevó a prisión. Un político a quien le tocó el Gordo en siete ocasiones y se embolsó un total de 2,2 millones de euros entre el año 2000 y 2011, pero por lo visto no fue cuestión de suerte, tal y como explica El Confidencial, «sino todo un entramado de blanqueamiento de dinero que lo llevaba a comprar los décimos ganadores a sus verdaderos dueños para poderlos cobrar con posterioridad». Este delito le llevó a la cárcel y en estos momentos se encuentra en libertad condicional.

La estrategia de Juan Antonio Roca

Otro caso vinculado a la Lotería de Navidad y la política es el de Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella durante la gestión de Jesús Gil y una figura central del caso Malaya. Roca confesó haber ganado la lotería en 80 ocasiones a lo largo de 15 años. Sin embargo, como en el caso de Fabra, este éxito no era fruto del azar.

Roca utilizaba una táctica similar: compraba décimos premiados a sus propietarios originales para canalizar dinero obtenido ilícitamente. Estas operaciones no sólo le permitieron ocultar parte de su fortuna, sino que también le ayudaron a eludir el pago de impuestos. Su confesión dejó en evidencia cómo se pueden usar premios de lotería para fines delictivos.

Silvia Limones: «Ahorrar y tapar agujeros»

También podemos hablar del caso de Silvia Limones, diputada del PSOE. En 2015 le tocó un segundo premio, pero en esta ocasión todo fue legal y la política no intentó esconder nada; de hecho, fue la primera en dar un paso adelante y ofrecer unas emocionantes declaraciones. Desveló en qué iba a gastarse el dinero que había ganado. En concreto, le tocó un segundo premio, 120.000 euros, por el número 12.775. Silvia dijo que iba a destinar su suerte a «ahorrar y tapar agujeros».

La suerte de Navidad para Pedro Sánchez

Pero si analizamos la suerte que han tenido los políticos del Partido Socialista, no podemos pasar por alto a Pedro Sánchez, quien también fue afortunado y además en uno de los sorteos más recientes de todos, el de 2022, cuando se llevó una cantidad que, aunque no elevada, 320 euros, sí que fue noticia.

El vigente presidente del Gobierno explicó a los periodistas el mismo día del sorteo que había jugado dos décimos y que gracias a ello había ganado la cantidad señalada. Por un lado, ganó 200 euros por el décimo que había comprado por el partido en Ferraz y los otros 120 euros los ganó con el décimo que había comprado en la Oficina de Prospectiva España 2050.

¿Quién no puede participar en el sorteo de Navidad 2025?

Como ves, son varios los políticos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad, a pesar de que dos de los casos señalados, el de Fabra y el de Roca, no fueran algo legal. Sin embargo, los políticos tienen todo el derecho a comprar sus décimos como cualquier otra persona, pero ¿existe alguien que no pueda hacerlo?

Lo cierto es que hay tres grupos de personas que no pueden participar: las que no están capacitadas legalmente por tener adicción al juego, los directivos de Loterías y Apuestas del Estado y sus respectivos familiares e integrantes de la Comisión Nacional del Juego.

Entonces, en definitiva, los políticos sí pueden jugar a la lotería, pero deben hacerlo de forma limpia y transparente.