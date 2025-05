Carlos Fabra y el ex piloto Álex Debón, absueltos de un delito de cohecho en el ‘caso Aerocas’

Un jurado popular ha declarado no culpable al ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al ex piloto de motociclismo, Álex Debón, de un delito de cohecho en el denominado caso Aerocas. después del veredicto, el magistrado ha dictado sentencia absolutoria tanto para Fabra como para el ex piloto.

En su calificación provisional en torno a este caso, el fiscal solicitaba para Carlos Fabra tres años y tres meses de prisión. Así, como una multa de 6.480 euros para cada acusado. Es decir, para Carlos Fabra y para Álex Debón. Y también, en el caso de Carlos Fabra, solicitaba la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de cinco años.

Aerocas es la empresa de capital público que gestiona el aeropuerto de Castellón. Y, en el tiempo en que sucedieron los hechos juzgados, estaba presidida por Carlos Fabra. Entonces, también, esa empresa firmó varios contratos de patrocinio deportivo con Álex Debón y una sociedad de este último. Por esos contratos, el deportista y su empresa percibieron en los años que van de 2009 a 2014 la cantidad de 3.653.000 euros.

Lo que el fiscal mantenía en su calificación es que en contraprestación por ese contrato, Álex Debón transfirió, a su vez, a Carlos Fabra la cantidad de 360.000 euros.

Tras conocer la sentencia absolutoria en este caso, el ex piloto Álex debón se ha mostrado muy emocionado y ha roto a llorar en la sala, según Europa Press. Por su parte, el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha manifestado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Castellón estar «muy feliz», a la vez que ha dado las gracias a su equipo jurídico que, sergún ha manifestado, «se ha dejado la piel». Y, también, al jurado «por su trabajo». Y, por último, al «estamento judicial».