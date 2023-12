Si vives en Gijón y no te ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad, tienes suerte: un comercio de la ciudad cambia décimos no premiados por ¡croquetas!

Se trata del servicio delivery (comida a domicilio) Como en Casa. Este comercio de Gijón cambiará décimos de Lotería de Navidad por croquetas a todas aquellas personas que no hayan sido tocados por la diosa Fortuna y tengan un décimo no premiado. El propietario del servicio ha asegurado que quiere quitar «el mal sabor de boca y la frustración» a quienes no hayan recibido ni premio ni reintegro del sorteo de este 22 de diciembre.

«Desafortunado en el juego, afortunado en croquetas», es el mensaje que han lanzado desde el negocio Como en Casa de Gijón como reclamo para visitar su local y poder cambiar sus décimos no premiados la Lotería Navidad por croquetas.

El establecimiento publicó la iniciativa en sus redes sociales con las instrucciones para canjear el vale. La oferta estará disponible una semana y se podrán entregar un máximo de 12 décimos por persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Como en Casa (@comoencasagijon)

El establecimiento Como en Casa se encuentra en la carretera del Obispo, 61, en el barrio de Gijón de Contrueces. Quienes acudan a canjear su décimo de lotería por croquetas podrán hacerlo de 10.00 a 15.30 horas desde el 22 hasta el 28 de diciembre.

El Gordo de la Lotería de Navidad

El premio Gordo de la Lotería de Navidad de este año ha estado muy repartido, especialmente en Madrid capital, donde en la administración número 205 (Avenida Monforte de Lemos, 119) contaban con 50 series. Pero también ha llegado hasta Jaén, cuya administración número 6 contaba con 20 series; y en las sevillanas Écija, con 15 series, Dos Hermanas, con 7, y Sevilla, con 5,1 series. En Vilamarxant (Valencia) tenían 10 series; y en Ciutadella de Menorca (Baleares), tenían 4,9 series.