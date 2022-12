Vientre plano sin ejercicios: solo come estos alimentos

Hay algunos alimentos que son capaces de desinflamar la barriga y que necesariamente deben integrarse en una dieta saludable. Los buenos hábitos pasan por la mesa y una alimentación equilibrada es la base de nuestra salud. Claro, combinar dieta y ejercicio es una combinación esencial para sentirse en forma, pero no todos tienen el tiempo o el deseo de practicar deportes así que si deseas tener un vientre plano pero no tienes tiempo o no quieres hacer ejercicios, sólo tienes que comer los alimentos que a continuación os vamos a explicar.

Los alimentos para tener un vientre plano sin hacer ejercicios

Tener el estómago hinchado es incómodo, es una molestia que afecta a muchas personas y que se origina por diferentes causas. Seguramente, la principal causa sea una alimentación incorrecta, muy grasa o desequilibrada. Pero también se puede intervenir sin entrenamiento, basta con consumir ciertos alimentos saludables, capaces de reducir la hinchazón ¿Cuáles son?.

Quienes sufran distensión abdominal o trastornos gastrointestinales deben tener cuidado con lo que consumen en la mesa. Algunas personas son más propensas a los hidratos de carbono y a los alimentos ricos en fibra , y por ello sufren distensión abdominal y calambres abdominales. Algunos alimentos causan estos problemas cuando se consumen en exceso.

Estos deben consumirse de forma moderada, aunque sean completamente saludables. Por eso, es mejor preferir una dieta que desinflame , por tanto alimentos bajos en hidratos de carbono y que no provoquen trastornos intestinales. Por ejemplo, para la fruta , es mejor comer plátano, kiwi, frambuesa, fresa, cítricos y pomelo, en lugar de manzanas, peras, albaricoques, melocotones, caquis, ciruelas o mangos.

En cuanto a las verduras , es mejor consumir apio, zanahoria, calabacín, pimiento, berenjena, tomate y lechuga, en lugar de alcachofas, espárragos, brócoli, col, champiñones y guisantes. Para los lácteos , es mejor preferir yogures bajos en grasas, leches vegetales y quesos duros y añejos.

Mientras que en el caso de las legumbres , es mejor moderar el consumo de habas, garbanzos, lentejas y habas, y comer soja. Los frutos secos también desinflaman la barriga, así que sí a las nueces, almendras y avellanas.

Además de la alimentación, también debes tener cuidado de seguir buenos hábitos , por ejemplo, debes beber mucha agua sin gas, y no con gas. Además, es mejor evitar las bebidas carbonatadas y alcohólicas y, si es posible, dejar de fumar.

Y por último, masticar despacio , tomando pequeños bocados, es la mejor solución para favorecer la actividad estomacal. Además, también ayudan las tisanas con acción desinflamante , quizás una tisana de hinojo o de jengibre, cuyas propiedades antiinflamatorias y antibacterianas alivian los trastornos gastrointestinales. Y si combinas actividad física, mejor para mantenerte en forma.