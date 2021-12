La ley del karma no deja ninguna duda de que toda acción positiva genera un mérito, mientras que toda acción negativa genera un demérito. Dicho un poco más apresuradamente, la ley antes mencionada también se puede explicar por el pensamiento de «cada uno recoge lo que siembra» , aunque detrás del principio del karma hay mucho más. Conozcamos más sobre qué es el karma, cómo funciona y por qué leyes o reglas se rige.

Qué es el karma y cómo funciona, según el principio de causa y efecto

El aspecto positivo es que el karma conlleva un principio de responsabilidad no indiferente: según los fundamentos del karma , de hecho, hacer el bien solo puede llevarte a algo positivo, mientras que hacer lo contrario posiblemente atraiga hacia ti cosas negativas.

Parece sencillo pero lo cierto es que el concepto del karma es algo muy profundo. Un principio subyacente a varias religiones orientales , especialmente el budismo, el hinduismo y el jainismo.

Según el budismo , el karma es un concepto de que una buena acción da lugar a algo positivo, mientras que una mala acción da lugar a algo negativo. También para el budismo también existe la idea de que el karma puede conducir a la liberación: todo ser sensible, de hecho, trae consigo una cantidad de «deudas kármicas» que derivan de vidas pasadas y que, hasta que se agotan, forzarán al sensible siendo permanecer en el Samsara , el ciclo de vida al que están sujetos todos los seres humanos, cuando en cambio el objetivo final es alcanzar el Nirvana . El budismo en sí ofrece una clave muy clara para comprender el karma, en esta cita: «Si quieres entender las causas del pasado, mira los resultados que se manifiestan en el presente. Y si quieres entender qué resultados se manifestarán en el futuro, mira las causas planteadas en el presente».

También según el hinduismo el principio del karma está ligado a los caminos que conducen a la liberación del ciclo de renacimientos y, a través de la ley universal o Dharma , que representa la acción correcta, intentamos evitar que se acumule karma negativo.

Finalmente, según el jainismo, el karma es capaz de contaminar el alma misma pura. Para liberarse de las impurezas del karma, toda acción y emoción puede determinar no solo encarnaciones futuras, en niveles superiores de existencia, sino que está inevitablemente ligada al concepto de liberación.

Qué significa «karma»

El término karma deriva de la palabra sánscrita «karman» , cuya raíz «Kr» tiene el significado de «actuar». De hecho, literalmente karma significa «acción, operación» e indica cada acción humana , física, mental y verbal. Es por eso que el concepto de karma a menudo se malinterpreta y se considera como algo muy similar al destino, una especie de predestinación que se cierne sobre cada ser humano y determina su destino. No es una coincidencia que el karma se mencione a menudo tan pronto como ocurre un evento no positivo en la vida. ¿Pinchaste una rueda de tu coche? Probablemente sea porque maldijiste a alguien que pasó por el paso de peatones y tuviste que esperar a que pasara. Pero no, no es así como funciona.

Como funciona el karma

La ley del karma sigue el principio de causa y efecto, de hecho sostiene que cada acción que realizamos no es un acto aislado, sino que tiene consecuencias que afectan a otras personas. No es difícil de explicar. Por ejemplo, trata de pensar en el ambiente que se puede respirar en una oficina donde el jefe suele estar sujeto a ataques de ira, es un arrogante o un narcisista que vierte sus debilidades e inseguridades sobre sus empleados. Cualquier emoción negativa , cualquier palabra incorrecta tiene un efecto en el entorno y en las personas.

Las leyes kármicas

Además del principio de causa y efecto que sustenta todos los principios del karma, es decir, la gran ley que gobierna el carácter cíclico de la vida, hay otras 11 leyes poco conocidas pero igualmente válidas.