Ya sea yoga, fit boxing o pilates, cuando haces deporte, no puedes «olvidarte» de llevar un sujetador deportivo. Aún así, parece que casi la mitad de las mujeres que practican deportes no cumplen con esta regla. Pero se trata ciertamente de una prenda importante, así que será bueno saber cómo elegir el sujetador más adecuado para practicar deporte.

Elegir el sujetador para practicar deporte

El sujetador deportivo es imprescindible y debe llevarse siempre que se haga ejercicio físico. A fuerza de no llevarlo se corre el riesgo de debilitar la estructura de la glándula mamaria provocando una pérdida de tono de la mama y favoreciendo la aparición de estrías . Esto se debe a que el seno no tiene musculatura real, sino que está compuesto principalmente por la epidermis y los llamados ligamentos de Cooper que le dan su forma al seno y mantienen unido el tejido glandular y graso debajo de la piel. En resumen, los músculos pectorales siempre se pueden entrenar, pero ¿por qué no proteger la apariencia de los senos evitando ante todo la pérdida de tono?

Y no es sólo una cuestión estética. Llevar un sujetador adecuado para la actividad física te permite practicar deportes con mayor comodidad sin experimentar molestias al moverte, correr o saltar. Además, el sujetador deportivo en los últimos años se ha convertido cada vez más en una prenda con atención a la línea y los detalles, tanto que se ha convertido en una parte importante de los atuendos deportivos de las mujeres .

Cuanto debe contener

Para elegir un sujetador deportivo, obviamente es necesario identificar la talla y la copa que mejor se adapten al tamaño de tu busto, pero eso no es suficiente. La categoría de contención (bajo, medio o alto impacto) también debe evaluarse en función también del impacto de la actividad deportiva que se practica.

Impacto medio : Entre las actividades de intensidad moderada, se consideran todas las practicadas en el gimnasio como parte del cardio fitness , pero también la danza, el voleibol, el running. En este caso, las copas del sujetador deportivo, normalmente disponibles hasta la copa C., deben sujetar correctamente el pecho y por ello quedarán un poco más estructuradas.

Alto impacto: Para actividades como el Total training, en el que saltas y corres, o como el fútbol y el baloncesto, en las que el enfrentamiento físico también es inevitable, es mejor optar por un sujetador aún más estructurado, que garantice sujeción incluso para los pechos más prósperos. En esta categoría, los modelos disponibles suelen ir desde la copa C hasta tallas grandes.

¿Tirantes rectos o cruzados?

Más del 80 por ciento de la sujeción del sujetador deportivo depende de la banda inferior , que no debe ser ni demasiado alta ni demasiado holgada, de lo contrario no dará sujeción. Y luego están los tirantes , normalmente bastante anchos, que se pueden cruzar en «x» en la espalda o rectos . En el primer caso, los tirantes cruzados son ideales para un pecho próspero sobre un cuerpo quizás más esbelto, mientras que los rectos son buenos para un busto pequeño y proporcionado.

Tejido técnico y transpirable

El tejido de un sujetador deportivo debe ser absolutamente técnico y transpirable para evitar rozaduras y enrojecimiento de la piel a causa del sudor. Por ello el tejido debe ser liso en la parte en contacto con la piel, capaz de secarse rápidamente para garantizar el máximo confort. Finalmente, por la misma razón, un sujetador deportivo debe estar libre de ganchos, aros y costuras molestas.

¿Sabes cómo lavarlo?

El uso de la lavadora constante puede llegar a poner en riesgo no sólo la ropa de calidad, sino también los que son prendas técnicas o deportivas como los sujetadores para hacer deporte. Por ello, se debe evitar la lavadora porque es la primera causa de la pérdida de elasticidad del tejido. Lo mejor es lavarlo a mano con agua tibia y un jabón suave tan pronto como termines tu entrenamiento.