Cada vez hay más en España: así son las parejas ‘LAT’ y estos son sus beneficios

En la actualidad, las relaciones de pareja han experimentado una evolución notable. La concepción tradicional de la vida en pareja ha sido desafiada por nuevas formas de relacionarse que buscan adaptarse a las necesidades y deseos individuales de cada persona. Hoy en día, no sólo hablamos de parejas abiertas o de relaciones no monógamas como alternativas a las estructuras convencionales, sino que también ha surgido un creciente interés por un tipo de relación en la que, aunque hay un compromiso amoroso, la convivencia no es la meta principal. Este fenómeno, conocido como parejas ‘LAT’ (Living Apart Together), está cobrando relevancia en España y representa una modalidad con numerosos beneficios potenciales.

En este contexto de cambio, las parejas ‘LAT’ emergen como una opción viable para aquellos que valoran tanto su independencia personal como su relación sentimental pero también es evidente, que este tipo de pareja surge además de un factor que ha crecido mucho en los últimos años: los jóvenes se independizan cada vez más tarde, de modo que aquellos que tienen pareja o lo que siempre se ha llamado ‘noviazgo’ puede que no tengan otra opción que alargar esa situación y pasar también a ser este tipo de pareja. Sin embargo, las parejas ‘LAT’ tienen mucho de decisión propia ya que a diferencia de las parejas tradicionales, que comparten un hogar y los desafíos que eso conlleva, las parejas ‘LAT’ optan por mantener sus propios espacios de vida, mientras disfrutan de la compañía y el amor de su pareja en momentos determinados. Este modelo de relación desafía la creencia popular de que la convivencia es un paso necesario hacia una relación exitosa. En cambio, ofrece una nueva perspectiva donde la distancia física se convierte en un factor que puede fortalecer el vínculo emocional y proporcionar una mayor satisfacción en la relación.

Cada vez hay más en España: así son las parejas ‘LAT’

En España, este tipo de relación está creciendo en popularidad. Las estadísticas muestran que alrededor del 8% de las parejas en el país ya viven bajo el modelo LAT. Las razones para optar por este tipo de relación son diversas, abarcando desde la necesidad de mantener un espacio personal, hasta factores económicos o laborales. Sin embargo, todas estas parejas coinciden en un punto: vivir separados no significa amar menos, sino que, en muchos casos, puede ser la clave para una relación más duradera y feliz.

¿Qué son las parejas ‘LAT’?

El término LAT, que en español se traduce como «vivir juntos, pero separados», se refiere a parejas que, aunque están en una relación íntima, deciden vivir en residencias distintas. Este fenómeno puede manifestarse de diversas maneras: algunas parejas eligen vivir en el mismo edificio, en la misma calle, o en casas cercanas, mientras que otras prefieren mantener una mayor distancia física. Lo importante aquí no es la proximidad, sino la elección consciente de no compartir un hogar, lo cual contrasta con la norma social que ha prevalecido durante siglos.

Las parejas ‘LAT’ no deben confundirse con aquellas que, aunque viven bajo el mismo techo, se encuentran emocionalmente distantes. Al contrario, suelen estar muy conectadas emocionalmente y consideran que mantener hogares separados es lo que fortalece su relación. Esta distancia física voluntaria les permite disfrutar de su propio espacio personal sin renunciar a los beneficios de una relación romántica. Además, al no estar sometidos a las tensiones cotidianas de la convivencia, pueden centrarse más en los aspectos positivos de su relación.

El crecimiento del fenómeno en España

Como avanzamos, en España, las parejas ‘LAT’ representan aproximadamente el 8% de las relaciones según un estudio que publica la Revista Internacional de Sociología (RIS). Este crecimiento está vinculado a diversos factores culturales y sociales que han transformado la manera en que las personas entienden las relaciones de pareja. Tradicionalmente, la convivencia ha sido vista como un paso natural y necesario en cualquier relación seria, y las parejas que no convivían eran a menudo percibidas como transitorias o inestables. Sin embargo, esta percepción está cambiando a medida que más personas comienzan a cuestionar las normas establecidas y a buscar alternativas que se adapten mejor a sus vidas.

El auge de las parejas ‘LAT’ en España también puede estar relacionado con cambios en las dinámicas familiares y laborales. Muchas personas priorizan su carrera profesional y encuentran en el modelo ‘LAT’ una forma de equilibrar sus ambiciones personales con su vida amorosa. Además, en una sociedad donde la individualidad y la autonomía son cada vez más valoradas, el modelo ‘LAT’ ofrece una solución atractiva para aquellos que desean mantener su independencia sin sacrificar una relación significativa.

Los beneficios de las parejas ‘LAT’

Aunque para algunos puede parecer que el hecho de no vivir juntos resta algo esencial a la relación, quienes han optado por el modelo ‘LAT’ señalan múltiples beneficios. En primer lugar, este tipo de relación permite a las personas centrarse en sus propias necesidades y deseos sin las concesiones constantes que implica la convivencia. Vivir separados significa poder establecer rutinas personales, decorar el espacio a gusto propio, y disfrutar de la compañía de amigos y familiares sin tener que negociar constantemente con la pareja.

Otro de los grandes beneficios de las parejas ‘LAT’ es la reducción de conflictos relacionados con la convivencia. Las discusiones sobre tareas del hogar, horarios o rutinas diarias, que son una fuente común de tensión en las parejas que conviven, prácticamente desaparecen en el modelo LAT. Esto puede traducirse en una relación más armoniosa y en una mejor calidad de vida tanto para la pareja como para cada uno de sus miembros de manera individual.

Además, al vivir separados, las parejas ‘LAT’ suelen experimentar un mayor deseo de mantener viva la chispa del amor. El hecho de no verse todos los días hace que el tiempo juntos se valore más, y que las parejas se centren en disfrutar al máximo de los momentos compartidos. De esta manera, la relación puede mantenerse más emocionante y fresca a lo largo del tiempo, evitando caer en la rutina que tantas veces afecta a las parejas que conviven.