Arreglarse para toda la semana puede ser algo complicado. Y más cuando debes elegir looks muy específicos o tienes un trabajo para el que resulta más adecuado lucir un estilo concreto o procurar cierta elegancia. Por otro lado, cuando llega el fin de semana quizás queremos otros estilismos o nos gusta «relajarnos» y transmitirlo así con lo que llevamos puesto. Para ayudarte e inspirarte, y de paso repasar algunos de los looks de moda esta temporada de invierno, nada como elegir entre los 7 looks de Zara, Stradivarius y Lefties para los 7 días de la semana.

7 looks para los 7 días de la semana

A partir de algunas de las mejores propuestas de firmas de moda como Zara, Stradivarius o Lefties podemos elegir

Lunes

Comenzamos la semana y tenemos que vernos bien para arrancar con fuerzas. Nada entonces como elegir a Zara y uno de sus mejores looks de esta temporada formado por una blazer denim con pespuntes, y un tejano «high rise» que es ahora tendencia. Puedes añadirle un top negro (cualquiera que tengas en casa mientras sea ajustado servirá) y como no, los botines dorados que son la gran clave aunque bastante llamativos. En el caso de que te parezcan demasiado podrías elegir tal vez unos botines o unas botas que ya tengas. Blazer denim (69,95 euros), Jeans ZW The High Rise Bootcut (39,95 euros), botines dorados (69,95 euros).

Martes

¿Qué tal algo de color para el martes? Quizás un cazadora»crop» con unos pantalones culotte en color rojo con detalle de botones dorados de Stradivarius, al que añadirle un top o un jersey corto en blanco y botas o botines a juego. Chaqueta (39,99 euros), pantalón culotte estructura (29,99 euros).

Miércoles

Llegamos al miércoles apostando por las prendas de punto y en concreto las de Zara con este «total look» de sudadera y falda midi, en color camel aunque lo puedes comprar también en tono beige vigoré o gris oscuro. Un look muy acertado y lo mejor de todo, abrigado. Si lo combinas con botas altas irás de diez. No es necesario que sean de plataforma pero si las aguantas ¡apuesta por ellas!. Sudadera soft (17,95 euros), falda soft (15,96 euros), botas de piel con plataforma (119 euros).

Jueves

Para el jueves elegimos también el punto pero esta vez en formato vestido, con este modelo de Lefties, disponible en rojo pero también en gris. La combinación con botas altas es realmente perfecta. Vestido de manga larga de punto canalé (15,99 euros).

Viernes

Para el viernes elegimos algo más de estilo «ejecutivo». Como este «total look» de Stradivarius, con una blazer y pantalón fluido en gris y con ligero estampado de rayas. Un «look» clásico pero con un aire muy moderno al que añadirle un simple jersey en blanco y el zapato que más te guste, incluso botas planas. Americana manga (35,95 euros), pantalón de vestir «printstripe» (19,99 euros).

Sábado

El sábado es un día que tal vez aprovechas para ir de compras, salir a comer o para una tarde o noche con amigas. Elige algo que te sirva para todo ello a la vez ¿pero el qué?. Una minifalda como esta de Lefties con detalles de strass en el bajo puede ser perfecta. Puedes llevarla por ejemplo con una blusa blanca o un jersey de cuello cisne, o si lo prefieres, combinarla con el blazer cropped a juego. En cuanto al calzado unos botines o unas sandalias de plataforma serán la elección correcta. Falda (19.95 euros), blazer strass (29,99 euros).

Domingo

El domingo es un día en el que la mayoría descansa. Un día en el que el chándal suele ser el look protagonista pero si deseas algo con más estilo, nada como elegir la combinación de jersey y pantalón rib de Zara que puedes llevar con zapatillas deportivas sin problema. Un look ideal para darse un paseo en pleno invierno o también para esas comidas familares que se dan en este día. Jersey rib ochos (29,95 euros), pantalón rib ochos (29,95 euros).