5 signos de alarma: podrías ser una persona altamente sensible (PAS) y no lo sabías. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las emociones, el ruido o la multitud? ¿Te afecta profundamente el estado de ánimo o el dolor de los demás? ¿Te cuesta adaptarte a los cambios o rendir bajo presión? Si la respuesta es sí, puede que seas una persona altamente sensible (PAS).

Signos para saber si eres una persona altamente sensible (PAS)

Las personas altamente sensibles (PAS) son aquellas que tienen un sistema nervioso más receptivo y reactivo que la media. Esto significa que perciben y procesan más información sensorial y emocional que otras personas, lo que les hace más vulnerables al estrés y la sobreestimulación.

Según la psicóloga Julie Smith, que tiene más de cuatro millones de seguidores en TikTok (@drjulie), donde ofrece consejos sobre salud mental, hay cinco signos que pueden indicar que eres una PAS:

Te afecta mucho el estado de ánimo y el dolor de otras personas . Las PAS suelen tener una gran empatía y compasión, pero también pueden absorber las emociones negativas de los demás y sentirse angustiadas por ellas. Además, les cuesta ver escenas violentas o de sufrimiento, ya sea en la vida real o en las películas.

. Las PAS suelen tener una gran empatía y compasión, pero también pueden absorber las emociones negativas de los demás y sentirse angustiadas por ellas. Además, les cuesta ver escenas violentas o de sufrimiento, ya sea en la vida real o en las películas. Cuando estás en un ambiente ocupado, a menudo sientes la necesidad de retirarte y estar solo para aliviar la estimulación de ese entorno. Las PAS se saturan fácilmente con los estímulos externos, como el ruido, la luz, los olores o la gente. Por eso, necesitan momentos de tranquilidad y soledad para recuperar su equilibrio y energía.

y estar solo para aliviar la estimulación de ese entorno. Las PAS se saturan fácilmente con los estímulos externos, como el ruido, la luz, los olores o la gente. Por eso, necesitan momentos de tranquilidad y soledad para recuperar su equilibrio y energía. Cuando los demás tratan de sobrecargarte con demasiadas cosas a la vez, te sientes abrumado rápidamente por todas las demandas. Las PAS se agobian cuando tienen que hacer varias tareas al mismo tiempo, especialmente si son urgentes o importantes. Prefieren hacer las cosas con calma y con atención al detalle, sin distracciones ni interrupciones.

rápidamente por todas las demandas. Las PAS se agobian cuando tienen que hacer varias tareas al mismo tiempo, especialmente si son urgentes o importantes. Prefieren hacer las cosas con calma y con atención al detalle, sin distracciones ni interrupciones. Odias el cambio y evitas que ocurran muchas cosas debido a todas las emociones fuertes que conllevan. Las PAS son muy sensibles a las transiciones y a las novedades, ya que implican salir de su zona de confort y adaptarse a nuevas situaciones. Les cuesta dejar ir lo que conocen y enfrentarse a lo desconocido, lo que les genera ansiedad e inseguridad.

fuertes que conllevan. Las PAS son muy sensibles a las transiciones y a las novedades, ya que implican salir de su zona de confort y adaptarse a nuevas situaciones. Les cuesta dejar ir lo que conocen y enfrentarse a lo desconocido, lo que les genera ansiedad e inseguridad. Cuando se te pide que compitas o actúes frente a otros, te pones nervioso. Las PAS son muy conscientes de sí mismas y de lo que los demás piensan de ellas, lo que les hace sentirse juzgadas o evaluadas. Esto les provoca estrés y miedo al fracaso, lo que afecta a su rendimiento y a su autoestima.

Ser una PAS no es un defecto ni un trastorno, sino un rasgo de personalidad que tiene sus ventajas y sus desafíos. Según la psicoterapeuta Elaine Aaron, que acuñó el término en los años 90, entre el 15 y el 20% de la población es PAS. Lo importante es reconocerlo y aceptarlo, y aprender a cuidarse y a gestionar las emociones. Así, las PAS podrán aprovechar su potencial y su sensibilidad como un don y no como una carga.