Emocionante: Céline Dion reapareció en la Torre Eiffel para cerrar la ceremonia de los Juegos

Céline Dion puso el broche final a la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. La artista canadiense lució en todo el centro de la Torre Eiffel y volvió a impresionar al mundo con su espectacular voz después de varios años retirada debido al síndrome de la persona rígida que padece. Vestida con un vestido grisáceo, la cantante de 56 años agarró el micrófono y dio por finalizado el evento mientras el pebetero en forma de globo ascendía al cielo parisino.

La de la canadiense fue una de las múltiples actuaciones con las que se amenizó la celebración más importante de cada cuatro años, que este año estuvo cargada de emoción, entre otras cosas, por la reaparición de Céline Dion en el corazón de la capital de Francia. Antes, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, había dado por inaugurados los Juegos de su país.

