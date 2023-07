Sánchez gasta 166.000 € en autobombo en La Palma mientras los damnificados aún no reciben «ni un céntimo»

El presidente en funciones Pedro Sánchez va a gastarse 166.000 euros en autobombo para dar publicidad al Plan de Reconstrucción de La Palma, que prometió a los damnificados del volcán y del que no han visto un euro. Anunció que ascendería a 6,5 millones de euros. Dos años después, el dinero prometido no llega, pero Sánchez ha visitado la isla para hacerse propaganda en 11 ocasiones, sin contar las 40 que han sumado sus ministras. Ahora, con los damnificados indignados por el abandono que denuncian por las promesas incumplidas, la Presidencia del Gobierno está a punto de firmar un contrato de publicidad para presumir de esos 6,5 millones de euros de los que no se ha visto ni un céntimo en La Palma casi dos años después.

El contrato publicitario se ha lanzado directamente desde La Moncloa. Se encarga de ello el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños. Lo está tramitando, en concreto, la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica del Ministerio de la Presidencia.

Este nuevo contrato de autobombo fue licitado a finales de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas, y a un par de meses de las generales. Se trata de la segunda vez que el gobierno lanza un contrato de publicidad para presumir de ese Plan de reconstrucción de La Palma.

El Gobierno de Sánchez prevé destinar a esta nueva campaña publicitaria 166.000 euros (IVA incluido). Mientras, los damnificados se quejan de que las ayudas siguen sin llegar a la isla según lo prometido. Fuentes oficiales de La Palma que han hablado con OKDIARIO destacan que tampoco han llegado las ayudas a los ayuntamientos para cubrir los gastos ocasionados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presumió a principios de año de las ayudas que el Gobierno socialista había destinado a la isla por la destrucción de La Palma y aseguró que se había entregado 298 inmuebles para los damnificados. La versión de varios alcaldes de ayuntamientos de la zona es la contraria: «No hemos visto ni un céntimo de los 6 millones prometidos para el plan de reconstrucción ni de las ayudas a los ayuntamientos por los gastos ocasionados». Y añaden a este enfado que «sólo se ha repartido un plan para empresas que, como mucho, llega a 400 ó 500 euros a cada persona que ha perdido su vivienda y que tiene que seguir pagando un alquiler. Es una vergüenza», añaden.

Moncloa ha pasado página a la emergencia, pese a que una gran parte de los afectados sigue sin casa o están en espacios que no reúnen las condiciones de habitabilidad para residir un largo tiempo. Aún así pretenden publicitar unas ayudas inexistentes. El Gobierno, a través del plan de reconstrucción de la isla, prometió la financiación de nuevos edificios que casi dos años después no se han levantado ni se esperan, al menos de momento. Mientras tanto, Sánchez se va de vacaciones a Canarias tras las elecciones del pasado 23 J, al palacio real de La Mareta, en la isla de Lanzarote.

Pedro Sánchez

Hasta el momento Sánchez ha viajado en once ocasiones a la isla de La Palma –la última el pasado mes de enero para un encuentro con el PSOE– y en todas ellas prometió al Cabildo de la isla y a los ciudadanos ayudas que nunca llegaron en los términos anunciados, pese a la gravedad de la situación. En esos viajes realizados con el Falcon, el presidente Sánchez gastó aproximadamente 5.600 euros en cada hora de viaje, lo que supuso un total de 330.000 euros de dinero público.

Poco queda para que se cumplan los dos años desde que se produjo la devastadura erupción del volcán Cumbre Vieja–que duró tres meses– y los palmeros siguen quejándose en numerosas protestas por las múltiples promesas incumplidas, por el lento e incompleto goteo de ayudas y, sobre todo, por las gruesas incertidumbres sobre cuáles van a ser los criterios para fijar las indemnizaciones por los inmuebles que arrasó la lava.

El Gobierno hablaba de pagar mediante expropiación de esas propiedades, pero los afectados insisten en que la ley establece que el valor de tasación en estos casos es el del momento de la expropiación, es decir, con estas propiedades arruinadas, no con el valor que tenía. Eso haría que el dinero a recibir sería mucho menor debido a que un terreno arrasado por la lava y que va a tardar en ser usado años, actualmente vale una miseria.