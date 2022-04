Los pasados días 25 y 28 de enero Ramón, alias El Manitas, trató de explicar a la jueza que investiga qué le sucedió a Esther López tras desaparecer en Traspinedo los hechos que lo colocaron en el centro de las sospechas. Nada más desaparecer Esther López, las dos primeras personas investigadas por la Guardia Civil fueron Carlos y Óscar, las dos personas con las que Esther salió de su pueblo en coche la noche del 12 de enero tras haber estado tomando unas cervezas en un bar.

Cuando los investigadores interrogaron a Carlos y a Óscar, ambos siguen como investigados en la causa, ambos coincidieron en parte de sus relatos. El primero recuerdo que pidió a su amigo que lo llevara a casa a dormir, porque además sus hijos estaban allí, y el segundo dijo haber seguido con Esther en el coche hasta que esta le pidió que la dejara en la carretera, sola y de madrugada. Este relato por cierto será puesto a prueba el próximo lunes en el juzgado ya que Óscar ha sido citado.

Sin embargo, en los días posteriores a la desaparición de Esther, entró en juego otro personaje que aún hoy se mantiene como investigado junto con los otros dos amigos: Ramón, El Manitas. A este hombre los investigadores llegaron a través precisamente del que se fue a dormir, de Carlos. Fue éste quien aseguró a los agentes que Ramón le había asegurado que habló con Esther días después del día de su desaparición y que además se había mensajeado con ella.

Pantallazo de la llamada

Como no podía ser de otra manera Carlos, lo conocen como Carolo, le dijo a su amigo Ramón que si eso era cierto estaba tardando en contárselo a la Guardia Civil. Él vino a decirle que lo haría encantado, en cuanto se le pasara el colocón. El relato, en el vídeo que hoy revela OKDIARIO, no tiene desperdicio, pero al mismo tiempo deja muy a las claras la confusión que este hombre introdujo en el caso. Por una parte, no sólo mantuvo haber hablado con Esther, sino que llegó a enseñarle a su amigo y a los investigadores la llamada en su pantalla. Sin embargo, los mensajes habían desaparecido.

El dato era tan aparentemente crucial que los investigadores le pidieron permiso para reinstalar en su presencia y en la de otros testigos la aplicación de mensajería para tratar de recuperarlo. No fue posible. Ramón insistió en que las llamadas se produjeron, pero en aquel momento la confusión de fechas no podía ser valorada de manera inofensiva. Para colmo se encontró ADN de la joven en la casa y el coche del investigado. Él, ante la juez, que lo dejó en libertad, aunque con severas medidas cautelares, acabó derrotado, incluso llorando, ante una contradicción que le resulta imposible de explicar. Si tanta confusión sale de aquel “colocón” que él mismo menciona o si hay algo más, será algo que la juez debería dirimir en breve.