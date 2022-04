La última semana se ha vivido de manera frenética en la pequeña localidad de Traspinedo. Desde que el pasado 6 de abril los investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid se llevaron el coche de Óscar para registrarlo, los padres, la hermana y toda la familia de la joven Esther López han vivido un carrusel de emociones que han deseado verbalizar con una nueva carta dirigida a la memoria de la joven, pero también con mensajes al autor de su muerte. A ella le prometen Justicia y a su verdugo valentía para confesar.

Es imposible imaginar cómo ha sido la semana para la familia López y sus allegados en Traspinedo: registros, interrogatorios y un parto sería el resumen somero de 7 días que han concluido con la triste efeméride en la que se han cumplido tres meses de la desaparición y muerte de Esther López. Caprichos del destino, la hermana de Esther traía al mundo hace sólo unas horas a Carmen, la sobrina a la que Esther nunca conocerá.

Ha sido Sara, la prima de Esther, que de tanto apego que se tenían era como otra hermana, la encargada de leer una carta entre el apoyo de sus vecinos para recordar a Esther López, sí, pero también para agradecer a sus vecinos, unos 1.000, el apoyo y cariño que llevan todo este tiempo demostrando hacia la familia.

No sin esfuerzo para no dejarse llevar por la emoción Sara, ha leído la misiva ante sus vecinos: “Hola Esther, cariño, hoy hace tres meses de aquella maldita noche y de nuevo estamos recordándote en la Plaza Mayor de Traspinedo, tu pueblo y del que tanto te gustaba presumir orgullosa y desde el que tanto apoyo nos están dando en estos duros momentos. Antes de nada, déjame decirte que Carmen, tu sobrina del alma, ya está entre nosotros y es preciosa. ¡Un angelito! Desgraciadamente y por decisión de un ser indeseable no vas a poder disfrutarla, pero te repito, ella sí va a saber quién es su tía Esther”.

Hay que recordar que Miguel, Chus e Inés, los padres y hermana de Esther López, conocen personalmente al que esta semana se ha convertido en el principal sospechoso policial del caso, Óscar, cuyo comportamiento la noche que desapareció Esther fue incomprensible para todos ya que nadie entendió cómo pudo haberla dejado sola de madrugada en la carretera para irse a dormir. Ahora, los avances de la investigación y las propias versiones de Óscar arrojan serias dudas sobre la veracidad de lo que ha contado hasta la saciedad en varios interrogatorios.

Dolor y fortaleza

Sara ha querido destacar la fortaleza de unos padres y una hermana, Inés que, embarazada de seis meses, han tenido que digerir 90 días de noticias en torno a la desaparición y muerte de Esther a manos de no se sabe aún quien pero supuestamente alguien cercano: “Tu hermana Inés es una súper mamá que nos ha dado una lección de vida a todos. Imagínate estar embarazada de seis meses de tu primera hija y que te sobrevenga la peor noticia posible, ya que no había una persona a la que quisiera más que a ti. Pues aun así ha sabido llorarte y sufrir en la intimidad, no decir una palabra más alta que otra, sostener a tus papás y lograr tener esa bonita familia junto a, tu también querido, José Luis (la pareja de Inés López). De tus papis que te voy a decir, no te puedo mentir, sin ti ya nada es lo mismo y medio corazón de cada uno de ellos se fue para siempre contigo al cielo. Pero que sepas que de casta le viene al galgo y si Inés me ha demostrado estos meses su fortaleza y si tú luchaste hasta el último segundo para seguir entre nosotros, estoy segura de ello, es porque vuestros padres son un ejemplo de fortaleza y de bondad”.

Las dolorosísimas palabras de Inés no han querido dejar pasar por alto la situación en la que se encuentra la investigación y el tremendo esfuerzo que la Guardia Civil está realizando para dar con el responsable de la muerte de la mujer de 35 años, y manda un mensaje inequívoco a los causantes de tan inmenso dolor: “Queremos que quien te quitó la vida y que quien te colocó en esa dichosa cuneta, de forma vil y meditada, pague por ello. Sabemos que están trabajando muy duro, se están dejando la piel para que el caso se esclarezca y que tu asesino sea juzgado. No va a poder escapar y sólo le quedan dos opciones: esperar y alargar nuestro dolor o entregarse y confesar y así poder al fin empezar el duelo en paz”.

La calma tensa ha regresado a Traspinedo tras una semana de locos en la que hasta los negocios de Óscar y su hermana amanecieron empapelados con la foto de Esther. Ella, la hermana del sospechoso, lo ha denunciado. Incluso ha puesto sobre la mesa el nombre y apellidos de quién sospecha. Otro episodio innecesario pero muy ruidoso de un caso que se abrió hace 90 días, cuando Esther se perdió para siempre de madrugada. El laboratorio trata ahora de aclarar si Óscar tuvo o no algo que ver.