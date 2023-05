Uno de los vídeos usados en la campaña electoral de Blas Acosta, viceconsejero de Economía de Canarias y candidato socialista al Cabildo de Fuerteventura, muestra a Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería de Canarias y sobrino del ex diputado nacional Bernardo Fuentes en uno de sus vídeos de campaña. En concreto, en uno publicado en la cuenta de Instagram de Blas Acosta y dedicado a sacar pecho de las infraestructuras canarias. Fuentes fue detenido el pasado 14 de febrero y está imputado en la trama del Tito Berni por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Cuando fue arrestado en febrero de este año Fuentes preparaba su candidatura a la Alcaldía de Antigua, un municipio de Fuerteventura, tras ser cesado el verano anterior por «pérdida de confianza» por parte de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fuentes está considerado uno de los cabecillas de la trama junto a su tío, a un general de la Guardia Civil y al propio Mediador que da nombre al caso.

El vídeo de Acosta fue publicado hace tres días y comienza con la voz en off del propio Acosta hablando de que ha sido «una jornada intensa de trabajo en la isla de Fuerteventura del Partido socialista de Canarias» junto a Ángel Víctor Torres, presidente de aquella comunidad autónoma. La imagen de ambos juntos se repite varias veces durante los 41 segundos que dura la reproducción. Pero es al final del vídeo cuando Taishet Fuentes aparece junto a otros dirigentes canarios, entre ellos, Acosta y el propio Ángel Víctor Torres, durante apenas un segundo, entre el segundo 28 y el 29.

En el vídeo Blas Acosta habla del «anuncio de la firma del convenio de carreteras la semana del 17 al 20 de diciembre es un hito para Fuerteventura también, más de 100 millones de euros garantizados para una futura licitación». Es entonces cuando Fuentes aparece en el vídeo junto a otros líderes socialistas. Parte del vídeo parece grabado en noviembre de 2022 durante las II jornadas de Turismo celebradas en Fuerteventura, cuando Fuentes ya estaba fuera de la Dirección General de Ganadería, pero no había sido todavía detenido por la juez que instruye el caso Mediador.

Durante su interrogatorio judicial adelantado por OKDIARIO, Taishet Fuentes Gutiérrez, justificaba haber recibido ingresos de dinero ante la juez que le interrogó como una devolución tras prestar dinero en metálico al Mediador Antonio Navarro Tacoronte «porque me decía que se había dejado la cartera» y se lo devolvían por Bizum «los empresarios».

La juez de Instrucción número 4 de Tenerife interrogó durante una hora el 16 de febrero de 2023 al sobrino del diputado socialista Fuentes Curbelo. Taishet Fuentes Gutiérrez había sustituido a su tío en la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario en marzo de 2020, cuando Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, se convirtió en diputado nacional. Luego, Taishet Fuentes Gutiérrez fue destituido, sin explicaciones públicas, por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, el 30 de junio de 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Acosta Cabrera (@blasacostacabrera)

Durante el interrogatorio, la juez le dio datos que figuraban en la instrucción puesta en marcha en enero de 2022, cuando El Mediador, Navarro Tacoronte, aportó a la Policía 65 gigabytes de datos que guardaba sobre la trama. «El 7 de noviembre del 2020 hay una conversación en la que ya se le hace referencia a los 5.000 euros que le han conseguido para la asociación de su tío (Asociación Deportiva Tetir) y resulta que el día 6 de diciembre, el día anterior, tiene usted un Bizum en su cuenta bancaria por el empresario Antonio Bautista. Esto también es una casualidad. ¿A qué se debe el pago de este ingreso?», le preguntó la juez.

La instructora de la causa Tito Berni se refería a dos transferencias vía Bizum por un total de 400 euros realizadas por el empresario Antonio Bautista, alias el curita, a la cuenta corriente de Taishet Fuentes. A esto, el ex director general respondía que «el pago del ingreso que me hace el señor es de un dinero que me prestó previamente». Es entonces cuando el candidato a la alcaldía de Antigua explica que «el préstamo se lo hago yo en dos ocasiones porque supuestamente se le olvida la cartera al señor Navarro. Y entonces, cuando yo le dije ‘devuélveme Antonio (Navarro) lo que me debes porque te lo presté’, y quien me hace la devolución es el señor Bautista». Taishet Fuentes aparece en varias imágenes de las famosas juergas en hoteles del Tito Berni publicadas por OKDIARIO, en varias de ellas envuelto en un albornoz blanco de hotel.

Todas las imágenes del vídeo promocional parecen haber sido grabadas el mismo día, puesto que Blas Acosta y el presidente canario aparecen siempre vestidos con la misma chaqueta y pantalones durante el vídeo promocional. El vídeo se acompaña de la frase «el PSOE en Canarias siempre ha estado comprometido con el desarrollo de las infraestructuras en la Isla de Fuerteventura y Blas Acosta es un claro ejemplo de ello. Vota a Blas Acosta».