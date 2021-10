Montserrat Pedreny, la mujer que precipitó la operación Titella donde está imputado el conocido productor José Luis Moreno, fue detenida cuando transportaba 1.295.000 euros desde Barcelona a Madrid para el abogado Javier Villalba, que habría intentado introducirlo, supuestamente, en la organización de Moreno al objeto de blanquearlo. La Policía cree que esta mujer era una de las mulas de la organización y que el dinero que transportaba con destino a las empresas de Moreno procedía de las actividades supuestamente ilícitas de Carlos Brambilla, considerado por la Policía un narcotraficante a escala europea.

OKDIARIO ha accedido al sumario de la bautizada como operación Titella, donde está imputado José Luis Moreno, acusado de los delitos de estafa y blanqueo de capitales y organización criminal y por tanto, a las declaraciones judiciales de los investigados.

Según los policías, José Luis Moreno junto a su principal prestamista, Carlos Aguilera, estarían situados en la cúspide de esa pirámide y usarían un entramado empresarial dedicado al lavado de dinero de diversa procedencia con el objeto de «blanquearlo» y por tanto legalizarlo. Junto a él fueron detenidas el pasado 29 de junio otras cincuenta personas acusadas de delitos similares. Entre los detenidos se encontraba la misma Montserrat Pedreny, cuya declaración ofrece OKDIARIO, y que se presentó voluntariamente ante la Policía. En la misma operación policial fue detenido el abogado catalán Javier Villalba, considerado pieza importante de la trama y para quien, supuestamente, trabajaba Pedreny transportando dinero.

Para demostrar la procedencia ilícita de tanto dinero los investigadores realizaron un informe, fechado el 21 de junio de este mismo año y entregado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde reflejaron que «a través de conversaciones mantenidas entre Villalba (Javier) y Luis Garrido se ha sabido que Carlos Brambilla había enviado a Montse Pedreny a Roma a recoger un dinero en efectivo que procedía de su actividad delictiva en Milán (Italia)». Los policías también concluyeron que «el dinero es procedente del narcotráfico y además añaden que están acostumbrados a perder tanto dinero como mercancía (cocaína), porque los beneficios son tan altos que les compensa (…)» y especificaron que esta organización quería «traer a España 11 millones de euros en varios viajes, el primer de estos desde Ámsterdam».

En su declaración ante el juez Ismael Moreno la propia Montserrat Pedreny reconoció haber hecho tres viajes, dos a Holanda y uno a Italia. La considerada mula de la organización le dijo al juez y al fiscal de la Audiencia Nacional que «un viaje fue de 180.000 euros, el otro de Holanda fue de 1.295.000 euros y el de Italia 400.000 euros». Es decir, casi dos millones de euros en total hasta que fue detenida.

Pedreny declaró en la Audiencia Nacional que siempre recibía los encargos del abogado Javier Villalba vía whatsapp por un teléfono móvil ex profeso para ello. A preguntas del juez también dijo que en una ocasión encontró a Villalba «acompañado de un señor llamado Alberto». Después, el fiscal le mostró una fotografía donde reconoció a este hombre. Según el sumario, Villalba contactaba con Carlos Aguilera y éste a su vez hacía llegar el dinero a José Luis Moreno y sus empresas, desde donde debería haber vuelto «blanqueado» a las manos de Aguilera. Algo que nunca ocurriría realmente.

Sobre las personas que le daban el dinero para traerlo a España Montserrat Pedreny reconoció ante el juez que en Holanda eran «dos personas distintas» y «pienso que eran sudamericanos, porque hablaban castellano y en Italia era un italiano». Acerca de la procedencia del dinero la mula reconoció desconocer la procedencia, aunque la Policía en sus informes lo vincula al narcotráfico. Pedreny no dudó sin embargo en señalar que los vehículos que utilizaba siempre para esta operativa era alquilado.

La Señora, tal y como se referían a ella los miembros de la organización en sus conversaciones interceptadas, iba a traer esos 11 millones de euros procedentes de la droga. Pero el 14 de enero de 2021 fue interceptada a la altura de Zaragoza por la Guardia Civil en un aparente control aleatorio y, con ella, el dinero. Luego la dejaron en libertad con mil euros que llevaba en la guantera. Ese día Pedreny recibió una llamada de Villalba para que acudiese a «la notaría Olle en la calle Aribau de Barcelona y dijese que ese dinero era de una persona (José Aliste), pero cuando estaba allí me pidió cambiarlo al nombre suyo (de Villalba)».

Respecto al comentario de que la Guardia Civil le dio mil euros para seguir su viaje el fiscal no pudo reprimir algunos comentarios: «Me llamó la atención un poco cuando dijo que le había pagado la Guardia Civil, porque a mí cuando me paran es normalmente para ponerme una multa no para darme dinero» y preguntó «¿el dinero era suyo?». A lo que la respuesta fue todavía más sorprendente: «No eran míos, me los dieron para que pudiese seguir el viaje».

El interrogatorio de Pedreny terminó con la intervención del fiscal preguntando a la señora sobre la procedencia del dinero que transportaba: «me imaginé al principio que venía el dinero de… empresas, por cosas de éstas…» y cuando el fiscal insiste en «empresas de llevar dinero», la mujer especificó «como para blanquear, para una cosas de éstas», suponiendo que «era un movimiento de empresas».