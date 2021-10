El sumario de la Operación Titella al que ha tenido acceso OKDIARIO y que investiga al productor televisivo José Luis Moreno por, supuestamente, liderar una organización criminal, de estafa y blanqueo de capitales contiene varias declaraciones interesantes del funcionamiento de la operativa para trasladar el dinero del que se nutrían, supuestamente, las empresas de Moreno y de Antonio Aguilera, considerado socio y prestamista del productor. Según el sumario, la organización debía dinero a todos los implicados, incluso a la mula que movía el dinero, Montserrat Pedreny, que llegó a declarar ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que «me deben dinero, hice una tontería por nada y no he visto ni morir a mi madre».

Efectivamente, así fue. Durante uno de los traslados de dinero, Pedreny llamó al abogado Javier Villalba, su único contacto dentro de la trama, para informarle de que no podía hacer un transporte de dinero al haber fallecido su madre tres horas antes en una residencia de Barcelona.

En su declaración judicial, que duró apenas 16 minutos, Pedreny explicó que comenzó a hacer estos transportes de dinero porque un ex compañero llamado Juan Joaquín García Sánchez le presentó a Villalba, explicándole que «yo estaba con problemas con mi madre, económicos y me propuso ir a buscar un dinero al extranjero». Cuando el juez le preguntó si había recibido algún «beneficio» por hacer esa gestión la mujer se quejó amargamente: «teóricamente me tenían que dar un dos por ciento… y luego pasó lo que pasó (detención) y luego ,con lo de mi madre, tampoco se me dio en ese momento. Total, que si vamos a pensar… me deben dinero, he hecho una tontería por nada y encima no he visto ni morir a mi madre». El nada a que se refería Montserrat Pedreny era el dos por ciento de 1.295.000 euros, es decir, 25.900 euros por transportar ese dinero en coche desde Ámsterdam a Madrid.

Luego la mula de la organización de Moreno explicó que la última fecha donde trabajó para la trama fue en enero de 2021, cuando fue detenida, pero también recordó que «mi madre murió el 23 de noviembre y esa fue la vez que yo no pude llegar a Madrid porque mi madre murió». Efectivamente, la madre de «la señora», como se la conocía en clave entre los investigados, estaba interna en la residencia Templis Atlantis de Cubelles, provincia de Barcelona. En la puerta de la residencia se encontró con el abogado Javier Villalba y con una persona llamada «Alberto» para «entregar eso» con lo que tenía que haber ido a Madrid, es decir, una cantidad indeterminada de dinero en metálico.

Contar ‘sushi’

El mismo día que Pedreny fue detenida la Policía interceptó una conversación del abogado Javier Villalba a su cuñado aquella misma noche, recogida por el informe policial remitido a la Audiencia Nacional: “Villalba le pregunta qué hace, José Antonio responde que contar ‘sushi’ (dinero), que qué va a hacer (se ríen). Villalba le dice que vaya día, que lleva un cabreo con Patricia impresionante, dice que se refiere a Patricia la suya, la de José Antonio, que es de Zaragoza, y que está harto de Zaragoza, que allí le condenaron y que hoy le han intervenido también en Zaragoza, en el peaje en un control, un envío de sushi, el más grande hasta la fecha, un kilo trescientos de ‘sushi’. Le explica que ahora se hunde todo, y que evidentemente lo van a intentar recuperar, que es posible recuperarlo, pero que probablemente SU SEÑORA (Montse Pedreny) no trabaje más. Villalba dice que ella nada, que va a ser una sanción administrativa”.

Al parecer la organización tenía previsto explicar a la Agencia Tributaria el inusual movimiento de dinero en efectivo, argumentándolo como recaudaciones de empresas que, debido a la pandemia por el Covid, preferían hacer en un solo envío en lugar de varios. La extraña explicación iría acompañada de justificantes de las empresas creadas ex profeso para este tipo de situaciones. Villalba estaba convencido de que el dinero podría recuperarse después, pero también advierte del enfado “de los jefes”.

“Villalba dice que lo que no sabe es si esto generará alguna inspección en las empresas, que lo que ha generado es cabreo y desconfianza en todos y que tenía que ir a buscar en varios viajes once (millones) y ahora Montse, pues ya no va a buscar nada más. Villalba dice que esta gente está acostumbrada a las pérdidas, pero que claro, que cuando te toca directamente…”, refleja el citado informe.