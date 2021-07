La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si el productor audiovisual José Luis Moreno, detenido el pasado martes acusado de los delitos de estafa y organización criminal entre otros, pudo blanquear dinero a través de una sociedad londinense llamada You More TV LTD que constituyó durante la pandemia en la capital inglesa. OKDIARIO ha tenido acceso en primicia a las primeras pesquisas de los investigadores que constan en el sumario del caso.

La tesis de los investigadores es que Moreno pretendía usar esta sociedad londinense que constituyó ad hoc para blanquear dinero dentro del plan internacional que, presuntamente, había diseñado para defraudar y no para realizar ninguna actividad profesional derivada de la producción audiovisual. En el momento en que el ventrílocuo abrió esta compañía inglesa sus movimientos ya estaban siendo controlados por la Policía. Los investigadores ahora están convencidos de que esta sociedad era una de las patas principales de la red internacional de estafadores que presuntamente dirigía.

Este periódico ha tenido acceso a la documentación que Moreno depositó ante el Registro Mercantil de Londres el 9 de marzo de 2020, momento en que constituyó la sociedad You More TV LTD. El ventrílocuo figura en esta documentación como el “director de la compañía”, clasificada como “privada” y “personal”. En las actas también figuran otros datos de interés, como su fecha de nacimiento, en abril de 1947, o su nacionalidad española. Esta mercantil tenía como objetivo, presuntamente, simular una actividad inexistente para justificar ingresos millonarios.

Entre los planes de Moreno estaba centralizar las ganancias en un banco en Malta, paraíso fiscal usado por defraudadores y delincuentes dedicados al narcotráfico y al crimen organizado. En esta red colaboraban un notario, varios abogados y empleados de banca, a día de hoy todos ellos detenidos. El fruto del delito que era blanqueado por todos los investigados, tenía como destinos Suiza, Panamá y Maldivas, entre otros países. Hoy este periódico revela que entre esos países también estaba Reino Unido.

En la actualidad, la empresa londinense del ventrílocuo está domiciliada en el Temple Avenue, un afamado centro de negocios ubicado frente al río Támesis, en el centro de la ciudad, a muy pocos kilómetros de la City, el distrito financiero. Se trata de unas oficinas que, por una cuota mensual, ofrecen despachos y servicios de recogida de correo postal, entre otros. La sociedad londinense de Moreno cuenta con 1.000 acciones ordinarias con un valor nominal de una libra esterlina (al cambio, 1,17 euros).

Cinco canales de televisión

Moreno fue detenido este martes junto a otras 46 personas en la operación Titella que se ha desarrollado a la vez en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Murcia. La UDEF investiga 53 sociedades a nombre del ventrílocuo o relacionadas con él. Todos los detenidos son investigados por estafa, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, entre otros delitos. Las empresas de Moreno habrían captado desde fondos ICO del Estado a préstamos de la banca privada, después ese dinero se movía a terceras empresas con la ayuda de al menos un abogado y un notario.

El nombre que Moreno le puso a esta compañía inglesa que hoy destapa OKDIARIO coincide con un proyecto que el productor audiovisual puso en marcha en España a mediados de 2013 y que no tuvo éxito. La idea de Moreno era crear una plataforma digital de canales temática de televisión por suscripción para emitir shows en directo y que constaba de cinco canales: Series y Comedia, Calidad de Vida, Talento, Espectáculo y Cultura.

“Vamos a hacer todo tipo de series, desde dos minutos hasta una hora. Os proponemos algo novedoso, series interactivas… ¿Qué quiere decir esto? Que de las series que vayamos haciendo, nos mandéis vosotros nuevos capítulos sobre esa misma temática y esos mismos personajes, nosotros los reharemos y elegiremos los mejores y lo emitiremos en nuestro canal y lo más importante, nos reiremos juntos”, declaró en su día durante la presentación del canal.

De hecho, en España, Moreno constituyó la sociedad Youmore TV SL el 18 de febrero de 2014, tal y como figura en el Registro Mercantil. Esta empresa se encuentra domiciliada en la calle Sol del polígono industrial de Moraleja de Enmedio, en Madrid, desde donde el productor controla gran parte de su entramado societario. El objeto social de esta compañía son las “actividades de radiofusión” y fue registrada el martes al igual que los pisos de su propiedad en la calle Serrano y su domicilio en la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte.

Facturó 3,2 millones

Las cuentas de la empresa española, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, revelan que a pesar del fracaso que supuso la puesta en marcha de este canal temático online de Moreno, las cifras económicas que le han generado son enormemente sorprendentes. El productor declaró en el año 2019 que contaba con 11 trabajadores y reportó un activo de 8.826.417,80 euros.

Ese mismo año, el último que ha depositado el balance de situación de la compañía, facturó 3.256.369,04 euros y destinó 89.703,46 euros en el pago del Impuesto de Sociedades. Esta cantidad, ínfima, se debe a la enorme cantidad de gastos que declaró: 3.083.517,42 euros, una cifra que se parece a la facturación millonaria que obtuvo en ese mismo ejercicio.

Moreno fue administrador único de esta empresa durante tan sólo un mes, desde el 25 de febrero de 2014 hasta 18 de marzo de ese mismo año. En esta última fecha, el productor audiovisual le cedió su cargo a Martin Czehmester, un actor checo que se hizo famoso por salir en varios programas de televisión producidos por el ventrílocuo. Este ciudadano, procedente de Europa del este, figura en estas otras sociedades, todas ellas vinculadas al propio Moreno: Ionic Horizon SL (con un capital social de 500.000 euros), Koping Gestion SL (domiciliada en la vivienda privada del productor) y Diversión en la Cama SL.