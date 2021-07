Un testaferro detenido en la Operación Titella, la trama delictiva que presuntamente lidera José Luis Moreno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional ha asegurado a OKDIARIO que el productor audiovisual usaba parte del dinero que las empresas del entramado societario pedía a los bancos servía, entre otras cosas, para pagar a prostitutas de lujo. De la misma manera, el fiduciario detalla que Moreno oculta su fortuna millonaria en Irlanda.

“Tengo constancia de que José Luis Moreno oculta dinero en el extranjero”, comienza a narrar Iván el testaferro, hoy investigado junto al ventrílocuo por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, entre otros. “La Policía aún no ha encontrado el dinero porque lo tiene en Irlanda”, explica.

En efecto, Irlanda es un país que, si bien en la teoría no está considerado como un paraíso fiscal, en la práctica sí que lo es al ser un territorio que cuenta con unos tipos impositivos ínfimos. De hecho, numerosos despachos de abogados venden servicios de constitución de sociedades en este país, al que califican como un territorio offshore dentro de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye esta causa bajo secreto de sumario, describe un grupo jerarquizado con el productor audiovisual y dos personas identificadas como Antonio Aguilera y Antonio Salazar a la cabeza del mismo. La actividad delictiva se dividía en células independientes y el productor audiovisual hacía valer su posición como “tarjeta de visita”. Por su parte, a Iván, protagonista de esta entrevista, se le atribuye un papel de intermediario entre las entidades bancarias y la cúspide del entramado.

Prostitutas de lujo

Iván también nos relata cómo parte del dinero que las empresas de la red delictiva que, presuntamente, dirigía Moreno se destinaba al pago de la renta de un apartamento de la conocida Torre de Madrid, ubicado en la Plaza de España de la capital. En teoría, este inmueble se debía destinar para el uso de reuniones con actores y artistas. Sin embargo, su uso real era bien distinto, ya que se destinaba al uso y disfrute de una prostituta de lujo llamada Orquídea A., de 25 años, cuyos servicios también eran pagados con el dinero que se pedía a los bancos.

«Había varios pisos donde metían a prostitutas de lujo». Según Iván, la trama usaba a las meretrices para espiar a los miembros del entramado societario además de para satisfacerlos sexualmente. Seguidamente Moreno les ofrecía trabajo dentro de sus productoras. En concreto, la mujer que estuvo viviendo en la Plaza de España compatibilizaba sus citas con un puesto administrativo en los platós del productor audiovisual.

OKDIARIO ha tenido acceso al documento que la supuesta prostituta firmó de su puño y letra en el momento en que su estancia en la vivienda finalizó. «Me autorizaron a hospedarme en el inmueble. Hoy 21/12/2018 dejo de forma definitiva y voluntaria la vivienda, haciendo entrega en recepción de las llaves», arranca.

«Reconozco que durante mi estancia (…) se han producido una serie de deterioros en el piso, siendo de especial relevancia los que afectan al suelo, paredes y rodapiés», continúa el documento. Este piso, número como el apartamento «23-5» estaba alquilado a nombre de Integral Mundox Producciones SL, una de las sociedades investigadas por la Audiencia Nacional, y tenía un coste de 3.146 euros al mes, según figura en el contrato que obra en poder de este periódico.

La derivada anglosajona

La versión de Iván coincide, en parte, con la primicia que publicó OKDIARIO hace varios días sobre una sociedad de capital que Moreno constituyó en Londres en plena pandemia. La tesis de los investigadores es que el productor audiovisual pretendía usar esta sociedad londinense para defraudar y no para realizar ninguna actividad profesional derivada de la producción audiovisual. En el momento en que el ventrílocuo abrió esta compañía inglesa sus movimientos ya estaban siendo controlados por la Policía.

Este periódico ha tenido acceso a la documentación que Moreno depositó ante el Registro Mercantil de Londres el 9 de marzo de 2020, momento en que constituyó la sociedad You More TV LTD. El ventrílocuo figura en esta documentación como el “director de la compañía”, clasificada como “privada” y “personal”. En las actas también figuran otros datos de interés, como su fecha de nacimiento, en abril de 1947, o su nacionalidad española. Esta mercantil tenía como objetivo, presuntamente, simular una actividad inexistente para justificar ingresos millonarios.

Entre los planes de Moreno estaba centralizar las ganancias en un banco en Malta, paraíso fiscal usado por defraudadores y delincuentes dedicados al narcotráfico y al crimen organizado. En esta red colaboraban un notario, varios abogados y empleados de banca, a día de hoy todos ellos detenidos. El fruto del delito que era blanqueado por todos los investigados, tenía como destinos Suiza, Panamá y Maldivas, entre otros países. Hoy este periódico revela que entre esos países también estaba Reino Unido.

En la actualidad, la empresa londinense del ventrílocuo está domiciliada en el Temple Avenue, un afamado centro de negocios ubicado frente al río Támesis, en el centro de la ciudad, a muy pocos kilómetros de la City, el distrito financiero. Se trata de unas oficinas que, por una cuota mensual, ofrecen despachos y servicios de recogida de correo postal, entre otros. La sociedad londinense de Moreno cuenta con 1.000 acciones ordinarias con un valor nominal de una libra esterlina (al cambio, 1,17 euros).