La ex empleada pasó la Navidad en la exclusiva estación de esquí de Courchevel sólo 15 días antes de denunciarle: «Haz de tu vida un sueño»

El perfil de Instagram de «Rebeca» parece el de cualquier influencer de viajes: playas paradisíacas en Ibiza, estaciones de esquí exclusivas en los Alpes franceses, paisajes nevados en Canadá. Fotografías cuidadas, mensajes motivacionales y una estética de vida plena. Cuesta creer que esta es la misma joven que acusa a Julio Iglesias de «maltrato psíquico y sexual» y que aseguró ante las cámaras de Univisión sufrir una «grave depresión» que apenas le permitía salir de casa. Pese a ello, la ex empleada pasó navidades en Courchevel sólo 15 días antes de denunciarle: «Haz de tu vida un sueño», posteó en Instagram.

Para finales de 2025, «Rebeca» ya estaba en Courchevel, Ródano-Alpes, donde una semana de hotel puede costar más que el salario mensual de una empleada doméstica. Allí aparece posando y paseando frente a boutiques de Hermès y Chopard, y celebrando el Año Nuevo con fuegos artificiales y emojis de fiesta.

Las publicaciones de «Rebeca» en Ibiza durante el verano tampoco encajan con el perfil de víctima traumatizada. Aparece en bikini, riendo con amigas, haciendo deportes acuáticos y disfrutando de calas paradisíacas. «IBIZA / SUMMER DUMP 🌺☠️», escribe con desenfado absoluto, como cualquier influencer de vacaciones. Whistler, en la Columbia Británica canadiense, fue otro de sus destinos. Allí publicó fotografías con mensajes motivacionales: «Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad. ✨💙❄️💙❄️✨».

En septiembre de 2025, «Rebeca» relataba a Univisión una historia muy distinta. «Lo que siguió fue un largo camino de recuperación psicológica marcado por episodios de depresión», dijo en voz de unas actrices que recrearon su testimonio. «Cuando me voy de allí, yo me siento muy triste. Salgo con mi hermano y los amigos. Y yo recuerdo que una vez fuimos a un río y yo me fui a caminar y yo no paraba de llorar. Lloraba muchísimo. Yo estuve en la casa, no quería salir», declaró. Tres meses después de estas declaraciones, «Rebeca» estaba esquiando en los Alpes franceses y publicando mensajes de gratitud desde uno de los lugares más exclusivos del planeta.