El audio de la bronca del juez Peinado al abogado de Begoña Gómez: «¡¿Me permite, letrado?!»

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, declaró por segunda vez ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado viernes 19 de julio. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al audio de esa visita judicial de la imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una intervención en la sexta planta del complejo judicial de Plaza Castilla, Begoña Gómez traslada que se acoge a su derecho a no declarar. Lejos de aclarar todos los extremos que se investigan, la mujer del jefe del Ejecutivo prefiere dar la callada por respuesta del mismo modo que hizo su marido cuando el juez instructor se personó en el Palacio de La Moncloa. La sesión se alarga durante dos minutos y medio.

El audio muestra como Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, llamó la atención con dureza al abogado defensor, el ex ministro Antonio Camacho, durante la sesión. El magistrado interrumpió al abogado, quien había respondido por su clienta cuando el juez preguntó si Begoña Gómez iba a declarar o no.

«¡¿Me permite, señor letrado?! Esa manifestación [si Begoña Gómez quiere declarar o no] la tiene que hacerla directa y personalmente la propia investigada. Es una experiencia que se da con reiterada frecuencia en esta sala y en todos los órganos de esta sede. Y es la investigada la que tiene…», dice Peinado hasta que es interrumpido de nuevo por Camacho. «Este letrado lo conoce, ahora…», replica el defensor. A ello, Peinado insiste: «Ya, pero, señor letrado, le vuelvo a decir que quien tiene que manifestar expresamente su deseo de acogerse a su derecho constitucional es la persona que ha comparecido en calidad de investigada». A eso, el abogado acepta: «Estoy de acuerdo con usted». «Muchas gracias, señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar?. A eso, Begoña Gómez contesta de forma lacónica: «No voy a declarar». «Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia», zanja Peinado.

Previamente Camacho estaba señalando que el juez estaba realizando una investigación prospectiva y debía esperar a la resolución de los recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid previstos para este mes de septiembre. «Señoría, con carácter previo mi representada no va a declarar. Conoce perfectamente el contenido del auto que dictó su señoría el 1 de julio. La tesis de esta defensa es que este procedimiento carece de objeto y lo hemos puesto de manifiesto en el recurso de apelación. Y es evidente que mi cliente no quiere esconderse ni tampoco quiere evitar las explicaciones. Pero esta defensa le ha recomendado que no declare porque consideramos que en este procedimiento, hasta que se resuelva por la Audiencia, no está claro qué es lo que se está investigando. Por lo tanto, se acoge a su derecho a no declarar», había referido Camacho.

Vestida de negro

Por tanto, tras una primera citación el 5 de julio en la que aseguró desconocer por qué estaba imputada, Begoña Gómez volvió acudir ante el juez. De nuevo con un traje de negro impoluto. Tras 14 días en los que pudo examinar las querellas de Manos Limpias y Hazte Oír, esa vez, Begoña Gómez llegó y, entrando en el fondo de la cuestión, optó por no dar explicaciones y alargar la instrucción en el tiempo. Llegó otra vez fuertemente escoltada, mientras los guardias de seguridad trataban de evitar que se tomaran fotografías de su llegada. No obstante, OKDIARIO volvió a lograr captar imágenes en exclusiva que Sánchez no quería que trascendieran.

No fue la primera vez que Peinado reprende a Camacho. En una sesión anterior, durante el interrogatorio al rector de la Universidad Complutense, el juez le pidió al abogado que dejara de hacer gestos que podrían influir en las declaraciones del testigo.

La defensa de Begoña Gómez sigue una estrategia de no proporcionar explicaciones sobre sus negocios privados. Fuentes jurídicas señalan que su negativa a declarar está dentro de sus derechos, y es una táctica lógica ya que aún no habían testificado otros citados como los directivos de las empresas patrocinadoras de su máster o los colaboradores de su socio, Juan Carlos Barrabés. El juez Peinado, que se encuentra estos días de permiso por vacaciones, tendrá que decidir si realiza más diligencias –es decir, llamar a más testigos o encargar más informes oficiales–, elevar el caso a juicio o archiva. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid también tiene que decidir sobre recursos de apelación que podrían concluir en el carpetazo del caso en las próximas semanas o, por el contrario, en una nueva luz verde a Peinado para que siga investigando.